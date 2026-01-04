Tbourida, feu de camp sous les étoiles, dakka marrakchia… La folle soirée de Madonna à Agafay

Les vacances marocaines de Madonna se poursuivent sous le signe de la fête, de la joie et de la famille. Entourée de ses enfants, la Madone a publié le 3 janvier de nouveaux clichés de son séjour au Maroc. «Habibi, come alive… It’s 2026», interpelle-t-elle ainsi ses quelque 20 millions de followers sur Instagram.

Dans les clichés qui accompagnent ce post, Madonna habillée d’une somptueuse robe noire drapée d’une cape, un ensemble signé par la créatrice marocaine Fadela El Gadi, se trouve cette fois-ci au cœur du désert d’Agafay. Accompagnée de ses fils Rocco Richie, David Banda et de trois de ses filles, Mercy James, Estere et Stella, de son compagnon Akeem Morris et d’Anthony Vaccarello, directeur artistique de Saint Laurent qui aussi fait partie du voyage, Madonna a passé d’incroyables moments sous les étoiles.

Un somptueux dîner gastronomique marocain dressé sous une tente caïdale au sein du camp Le Bédouin Agafay, un spectacle de tbourida, des moments festifs célébrés au rythme de la dakka marrakchia animée par le groupe de Haj Abdelouahed Bola Bola, un spectacle équestre orchestré par Selma dite «la cavalière élégante»… Madonna et ses proches ont goûté avec un plaisir non feint à un moment magique.

Quelques jours plus tôt, Madonna partageait une première série de photos illustrant son séjour à Marrakech, sept ans après y avoir fêté son soixantième anniversaire. La reine de la pop y témoignait de son amour de l’artisanat marocain en posant dans les rues de la médina devant les étalages d’artisans de poufs ou encore de babouches, mais aussi au sein de monuments témoignant de la beauté du patrimoine marocain.

Outre ce séjour marrakechi au cours duquel elle s’est à nouveau rendue au Selman pour y dîner au sein des écuries au milieu des pur-sang, la star a également fait la découverte de la ville de Fès où elle a visité la Mederssa El Atarine, le Palais Mnebhi où elle a pu assister à des danses spirituelles au rythme de la musique soufie et des chants de la troupe de Noureddine Tahri, ainsi que le cimetière juif de la ville.