Madonna passe les fêtes de fin d’année à Marrakech

Madonna est de retour à Marrakech pour y passer les fêtes de la fin 2025.. DR

Madonna renoue avec Marrakech. Sept ans après y avoir fêté son soixantième anniversaire, la reine de la pop signe un retour très remarqué dans la ville ocre, entre flânerie, hommage au Maroc et parenthèse spirituelle.

Par La Rédaction
Le 31/12/2025 à 08h29

Sur son compte Instagram, la Ciccone a dévoilé qu’elle avait de nouveau posé ses valises à Marrakech, renouant ainsi avec une ville à laquelle elle est étroitement liée depuis les fastes de son soixantième anniversaire, célébré en août 2018. Cette fois encore, c’est sous le signe d’un séjour à la fois intime et spectaculaire qu’elle choisit de se montrer au Maroc.

Dans un post partagé le 30 décembre avec ses quelque 20 millions de followers, Madonna a publié une série de clichés de son séjour à Marrakech avec pour commentaire: «Vacances marocaines».

On y aperçoit la reine de la pop dans les rues de la médina posant devant un étalage de poufs en cuir ou encore immortalisant un étalage coloré de babouches. L’interprète de «Vogue» rend aussi un vibrant hommage au Maroc en partageant une photo du drapeau du royaume où se déroule actuellement la CAN, ainsi qu’à sa gastronomie et à son artisanat.

Accompagnée de son fils Rocco Ricchie, de ses filles Mercy James, Estere et Stella, et de son compagnon Akeem Morris, Madonna a visité des monuments de la ville, notamment le musée des confluences Dar el Bacha où elle a pris plusieurs photos et a dégusté un thé à la menthe, avant de partager un diner dans les écuries du Selman, une expérience gastronomique qu’elle avait déjà vécu une première fois en 2018.

Lire aussi : Madonna exprime son amour et son soutien au Maroc, ce pays «qui occupe une place spéciale dans son cœur»

Le séjour de Madonna semble aussi avoir pris des accents de recueillement: on la voit, sur l’un des clichés, allumer des bougies, dans un geste à la fois intime et symbolique. Un rituel qui pourrait tout autant s’inscrire dans la célébration de Noël que dans celle de Hanoukka, la «fête des Lumières», marquée cette année du 14 au 22 décembre — comme un dernier clin d’œil spirituel à ce passage marocain.

#Marrakech#People#noel#Fin d'année

