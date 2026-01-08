Akeem Morris, le compagnon de Madonna, rend à son tour hommage au Maroc

Madonna et son compagnon Akeem Morris, lors de leur séjour au Maroc, lors des fêtes de fin d'année en 2025.

Madonna et Akeem Morris ont choisi de vivre le passage à la nouvelle année au Maroc, à Fès dans un premier temps, puis à Marrakech et ses environs.

Un séjour passé en famille, en compagnie des enfants de la reine de la pop, Rocco Richie, David Banda, Mercy James, Estere et Stella, ainsi que d’Anthony Vaccarello, directeur artistique de Saint Laurent.

Très documenté par la star sur son compte Instagram qui a partagé de très nombreuses photos des temps forts de ce voyage, c’est au tour de son fiancé, footballeur de 29 ans d’origine jamaïcaine, de partager son ressenti en images.

Lire aussi : Madonna passe les fêtes de fin d’année à Marrakech

«Laissé la négativité dans le désert, rechargé mon âme pour 2026», indique sur son compte Instagram celui qui partage la vie de Madonna depuis l’été 2024, en commentaire d’une série de photos complémentaires à celles déjà partagées par sa compagne.

Ultra glamour, que ce soit en smoking, robe de soirée, caftan ou jellaba, le couple y apparaît plus amoureux que jamais, entouré de leurs proches, profitant de la beauté de la nature environnante dans la région de Marrakech et célébrant le passage au nouvel an.