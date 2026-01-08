People

Akeem Morris, le compagnon de Madonna, rend à son tour hommage au Maroc

Madonna et son compagnon Akeem Morris, lors de leur séjour au Maroc, lors des fêtes de fin d'année en 2025.

Madonna et son compagnon Akeem Morris, lors de leur séjour au Maroc, lors des fêtes de fin d'année en 2025.

Quelques jours après Madonna, c’est au tour d’Akeem Morris, son compagnon, de partager des photos de leur séjour au Maroc.

Par La Rédaction
Le 08/01/2026 à 13h35

Madonna et Akeem Morris ont choisi de vivre le passage à la nouvelle année au Maroc, à Fès dans un premier temps, puis à Marrakech et ses environs.

Un séjour passé en famille, en compagnie des enfants de la reine de la pop, Rocco Richie, David Banda, Mercy James, Estere et Stella, ainsi que d’Anthony Vaccarello, directeur artistique de Saint Laurent.

Très documenté par la star sur son compte Instagram qui a partagé de très nombreuses photos des temps forts de ce voyage, c’est au tour de son fiancé, footballeur de 29 ans d’origine jamaïcaine, de partager son ressenti en images.

Lire aussi : Madonna passe les fêtes de fin d’année à Marrakech

«Laissé la négativité dans le désert, rechargé mon âme pour 2026», indique sur son compte Instagram celui qui partage la vie de Madonna depuis l’été 2024, en commentaire d’une série de photos complémentaires à celles déjà partagées par sa compagne.

Ultra glamour, que ce soit en smoking, robe de soirée, caftan ou jellaba, le couple y apparaît plus amoureux que jamais, entouré de leurs proches, profitant de la beauté de la nature environnante dans la région de Marrakech et célébrant le passage au nouvel an.

Par La Rédaction
Le 08/01/2026 à 13h35
#Marrakech#People

LEs contenus liés

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

Tbourida, feu de camp sous les étoiles, dakka marrakchia… La folle soirée de Madonna à Agafay

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

Madonna passe les fêtes de fin d’année à Marrakech

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

Madonna exprime son amour et son soutien au Maroc, ce pays «qui occupe une place spéciale dans son cœur»

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

Pour ses 60 ans, l’éternelle Madonna choisit Marrakech

Articles les plus lus

1
Sahara: la relance de l’administration américaine à l’adresse de l’Algérie
2
Archéologie: une nouvelle étude confirme l’origine marocaine de l’Homo sapiens
3
Smartphones: la réduction des droits de douane de 17,5% à 2,5% ouvre la voie à une baisse des prix
4
Tafoughalt: retour spectaculaire de l’eau dans la grotte de Zegzel
5
En images: neige exceptionnelle à Oujda, du jamais-vu depuis plus de deux décennies
6
CAN 2025. Terrains vagues hier, plans portrait aujourd’hui: les médias algériens s’ingénient à occulter le Maroc
7
Aéroport Mohammed V: le tandem SGTM-TGCC décroche le contrat du nouveau terminal à 12,8 milliards de DH 
8
Du Venezuela à l’Algérie: ces parallèles qui augurent du pire pour Tebboune & Co
Revues de presse

Voir plus