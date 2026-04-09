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La chanteuse française Louane célèbre son enterrement de vie de jeune fille au Maroc

La chanteuse française Louane.

La chanteuse française Louane.

En couple depuis huit ans avec Florian Rossi, Louane a célébré comme il se doit son enterrement de vie de jeune fille au Maroc, après avoir dit «oui» à son fiancé en 2024.

Par La Rédaction
Le 09/04/2026 à 10h06

Sur son compte instagram, la chanteuse qui représentait la France à l’Eurovision en 2025 avec le titre Maman, a partagé une série de clichés de son escapade entre copines au Maroc.

Au programme de ce séjour annonciateur d’un prochain mariage avec Florian Rossi, avec lequel Louane a eu une petite fille en 2018, de beaux moments de complicités dans un cadre de rêve.

Louane, qui s’est faite remarquer en 2013 dans The Voice avant de décrocher le César du meilleur espoir féminin pour son premier rôle au cinéma dans le film La Famille Bélier, pose aux côtés de onze amies ayant fait le déplacement pour enterrer sa vie de célibataire.

«10 pommes, beaucoup de chaos, pas de regrets, presque mariée», écrit la chanteuse de 29 ans en légende de photos immortalisant leur séjour à Marrakech.

Lire aussi : Après Fès et Marrakech, Madonna sous le charme du Sahara marocain

Au programme, une visite du jardin Majorelle où la joyeuse petite bande a posé devant le Musée des arts berbères, une séance de pilates reformer au Beldi Country club où séjournaient visiblement Louane et ses amies, un road trip en mini bus… Sans oublier de profiter du beau temps au bord de la piscine et de vibrer au rythme de l’ambiance nocturne de Marrakech.

Par La Rédaction
Le 09/04/2026 à 10h06
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