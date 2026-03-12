Nicole Kidman: «Mes enfants ont eu la chance de vivre au Maroc»

Dans un entretien fleuve accordé au magazine américain Variety accompagné d’un shooting photo signé Nino Munoz, Nicole Kidman est revenue sur des temps forts de sa vie et de sa carrière, évoquant tour à tour ses moments les plus marquants aux Oscars - notamment lorsqu’elle a remporté, il y a près de 25 ans, l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation bouleversante de Virginia Woolf dans The Hours - ainsi que sa vie après son divorce très médiatisé avec la star de la country Keith Urban.

À 58 ans, Nicole Kidman demeure l’une des grandes figures du cinéma hollywoodien et continue d’enchaîner les projets. L’actrice australienne est actuellement à l’affiche sur Prime Video avec l’adaptation très attendue de Scarpetta, où elle incarne la célèbre médecin légiste créée par Patricia Cornwell. Autre rendez-vous très attendu: Practical Magic 2, qui la réunira à l’automne avec Sandra Bullock pour la suite de cette histoire de sœurs sorcières. Parallèlement, Nicole Kidman tourne la troisième saison de Lioness, la série de Taylor Sheridan, et apparaîtra également dans un second rôle dans le prochain film d’horreur du réalisateur Osgood Perkins.

Évoquant tour à tour les films les plus emblématiques de sa carrière et ses projets en cours, que ce soit sur grand ou petit écran, l’actrice ne cache pas son attrait pour les séries télévisées dans lesquelles elle joue de plus en plus. «J’adore pouvoir faire les deux. Grand écran, petit écran, longs et courts métrages, films indépendants et films de studio. Je refuse les limites», a-t-elle confié, faisant un parallèle avec sa vie privée. «Je peux explorer tous ces domaines, et c’est pareil dans ma vie personnelle. Cette année et les prochaines sont consacrées à l’aventure. Je suis à un tournant de ma vie. Je vais faire tout ce dont j’ai toujours rêvé, des choses qui n’ont rien à voir avec le travail. Juste pour explorer».

Lire aussi : Nicole Kidman enchantée par son tournage au Maroc

Ce goût pour le voyage et les découvertes n’est toutefois pas nouveau pour Nicole Kidman qui, dans ce même échange, se remémore ses souvenirs à travers le monde et évoque ses projets à venir. «Je suis allée en Antarctique. Nous allons bientôt partir pour les Galápagos, puis faire une randonnée jusqu’au Machu Picchu. J’ai emmené ma sœur, mes neveux et nièces et plein d’amis en croisière. Nous avons rencontré tellement de gens formidables que nous ne connaissions pas. Nous avons vu des pingouins et des otaries», explique-t-elle ainsi.

«Depuis l’âge de 14 ans, je me consacre corps et âme à l’exploration de l’esprit humain et j’ai adoré voyager à travers le monde», poursuit-elle, avant d’évoquer son expérience de vie au Maroc. «Je suis allée au Maroc, près de la frontière avec l’Algérie, avec Werner Herzog pour faire une balade à dos de chameau. «Mes enfants ont eu la chance de vivre au Maroc et de découvrir une bien plus grande partie du monde: les différentes saveurs, odeurs, langues et idées», se souvient Nicole Kidman, mère de quatre enfants. Isabella Jane (née en 1992) et Connor Anthony (né en 1995) ont été adoptés lors de son mariage avec Tom Cruise, tandis que Sunday Rose (née en 2008) et Faith Margaret (née en 2010) sont nées de son union avec Keith Urban.

L’actrice évoque notamment le tournage, en 2014, du film Queen of the Desert, réalisé en grande partie au Maroc, à Ouarzazate, Merzouga, Erfoud, Marrakech et Aït Ben Haddou. Pendant près de deux mois, Nicole Kidman y a vécu avec ses enfants. Sorti en 2015, le film l’a réunie à l’écran avec James Franco et Robert Pattinson, qui incarne T. E. Lawrence, plus connu sous le nom de Laurence d’Arabie. Nicole Kidman y interprète, pour sa part, Gertrude Bell, femme de lettres, analyste politique, espionne et fonctionnaire britannique ayant parcouru le Moyen-Orient au début du 20ème siècle pour défendre les intérêts de son pays dans la région.

Lire aussi : Nicole Kidman «émerveillée» par le désert marocain!

«J’ai été élevée dans l’idée de pouvoir m’intégrer à tous les milieux, d’évoluer dans un environnement où chacun est sur un pied d’égalité et de côtoyer toutes les couches de la société. Mes parents étaient très sensibles aux questions sociales. Nous recevions souvent des invités et les échanges étaient nombreux et stimulants. J’ai ainsi été exposée à une grande diversité de cultures», explique-t-elle au magazine Variety.

En 2014, la star avait déjà évoqué cette expérience marocaine dans une interview. «J’ai tourné un film au début de l’année au Maroc. J’avais mes enfants avec moi et nous étions logés dans des tentes. (...) Quand je suis arrivée, j’étais un peu abasourdie. Et puis, à la fin, je me suis retrouvée à me promener et à marchander dans les souks. J’en suis fière, car nous sommes des citoyens du monde, et offrir ce genre d’expérience à mes enfants est très important pour moi», confiait-elle alors.