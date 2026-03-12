Philippine Leroy-Beaulieu, star d’«Emily in Paris», fait ses premiers pas de productrice au Maroc

Selon le magazine américain Deadline, qui rapporte l’information en exclusivité, Philippine Leroy-Beaulieu, interprète du rôle de Sylvie Grateau dans Emily in Paris, fera bientôt ses débuts en tant que productrice.

À la tête de la société Mariri Productions, celle-ci produira un thriller d’action dont le tournage se déroulera au Maroc et débutera dès cet automne. Productrice, Philippe Leroy-Beaulieu n’en délaissera pas moins son métier initial car elle tiendra également le rôle principal de ce film dont les détails sont pour le moment tenus secrets.

Actuellement en développement, ce projet sans titre pour le moment sera également produit par Eleonore Dailly et Edouard de Lachomette pour Autopilot, la société basée à Paris et à Los Angeles à l’origine de Je ne suis un pas un homme facile (2018), avec Vincent Elbaz, la comédie Les liaisons dangereuses (2022), diffusée sur Netflix, et de I Love America (2022), diffusée sur Prime Video avec Sophie Marceau. Le scénario quant à lui est signé Sam Boyer, lauréat de la bourse Nicholl 2022, prestigieux concours international de scénario organisé par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, pour son thriller d’action Ojek.

L’actrice française également aperçue dans la série à succès Dix pour cent ou dans The Crown se concentrera, en tant que productrice, «sur des projets mettant en avant des protagonistes féminines fortes et matures dans un contexte international», annonce par ailleurs Deadline.