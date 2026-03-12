Culture

Philippine Leroy-Beaulieu, star d’«Emily in Paris», fait ses premiers pas de productrice au Maroc

Philippine Leroy-Beaulieu, dans le rôle de Sylvie Grateau, dans la série "Emily in Paris".

Philippine Leroy-Beaulieu, dans le rôle de Sylvie Grateau, dans la série Emily in Paris.. © 2022 Netflix, Inc.

Personnage phare de la série à succès de Netflix, «Emily in Paris», Philippine Leroy-Beaulieu s’apprête à faire ses débuts de productrice dans le cadre d’un tournage au Maroc.

Par La Rédaction
Le 12/03/2026 à 11h00

Selon le magazine américain Deadline, qui rapporte l’information en exclusivité, Philippine Leroy-Beaulieu, interprète du rôle de Sylvie Grateau dans Emily in Paris, fera bientôt ses débuts en tant que productrice.

À la tête de la société Mariri Productions, celle-ci produira un thriller d’action dont le tournage se déroulera au Maroc et débutera dès cet automne. Productrice, Philippe Leroy-Beaulieu n’en délaissera pas moins son métier initial car elle tiendra également le rôle principal de ce film dont les détails sont pour le moment tenus secrets.

Lire aussi : Le Maroc parmi les lieux de tournage du thriller «Last Flight» avec Benedict Cumberbatch

Actuellement en développement, ce projet sans titre pour le moment sera également produit par Eleonore Dailly et Edouard de Lachomette pour Autopilot, la société basée à Paris et à Los Angeles à l’origine de Je ne suis un pas un homme facile (2018), avec Vincent Elbaz, la comédie Les liaisons dangereuses (2022), diffusée sur Netflix, et de I Love America (2022), diffusée sur Prime Video avec Sophie Marceau. Le scénario quant à lui est signé Sam Boyer, lauréat de la bourse Nicholl 2022, prestigieux concours international de scénario organisé par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, pour son thriller d’action Ojek.

L’actrice française également aperçue dans la série à succès Dix pour cent ou dans The Crown se concentrera, en tant que productrice, «sur des projets mettant en avant des protagonistes féminines fortes et matures dans un contexte international», annonce par ailleurs Deadline.

Par La Rédaction
Le 12/03/2026 à 11h00
#tournage de films étrangers au Maroc#cinéma

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Une cité du cinéma aux portes de Rabat: Khadija Alami prend la parole pour la première fois

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Le Maroc parmi les lieux de tournage du thriller «Last Flight» avec Benedict Cumberbatch

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Avec Omar Sy et Vincent Cassel, «Black Devil» s’installe au Maroc pour une fresque historique à 40 millions d’euros

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Christopher Nolan dévoile (enfin) le trailer officiel de «L’Odyssée», en partie tourné au Maroc

Articles les plus lus

1
«Un géant parmi les siens»: le paléontologue Nour-Eddine Jalil revient sur la découverte d’un reptile marin vieux de 66 millions d’années à Khouribga
2
Dans un monde en recomposition: comment les ports marocains deviennent des marqueurs de souveraineté
3
Le Maroc domine très largement le palmarès 2026 des meilleures prépas étrangères aux grandes écoles françaises, établi par «Le Figaro»
4
Dépôts bancaires: pourquoi les Marocains gardent leur épargne disponible
5
N’importe quel drapeau, sauf celui-là
6
La nouvelle trouvaille du régime algérien: le médicament «d’origine sioniste» qui tue au bout de cinq jours
7
Comment la Belgique est devenue le nouveau pilier européen du soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara
8
Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, proposé pour diriger l’Agence française de développement
Revues de presse

Voir plus