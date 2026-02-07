Une cité du cinéma aux portes de Rabat: Khadija Alami prend la parole pour la première fois

La productrice Khadija Alami lors de son hommage au Festival international du film de Marrakech aux côtés du producteur Zacaria Alaoui.. براهيم توكار - Le360

L’annonce d’un projet de cité du cinéma aux portes de Rabat a récemment suscité un vif intérêt, tant au niveau national qu’international. Présentée comme une initiative ambitieuse, elle a donné lieu à de nombreuses interprétations, souvent en l’absence de réaction directe de la principale concernée.

C’est désormais chose faite. Pour la première fois, la productrice Khadija Alami s’exprime publiquement afin de situer le projet dans son contexte réel.

Dans une déclaration exclusive pour Le360, elle confirme que l’initiative existe, tout en soulignant qu’elle se trouve encore à un stade préliminaire. «Le projet est bel et bien à l’étude», affirme-t-elle, précisant qu’il s’inscrit dans la dynamique que connaît le Maroc depuis plusieurs années pour le développement de ses industries culturelles et créatives.

Khadija Alami rappelle également que cette réflexion s’insère dans une vision plus large visant à consolider la place du Royaume sur la scène cinématographique internationale, sous l’impulsion du roi Mohammed VI. Toutefois, la productrice insiste sur la nécessité de temporiser. À ce stade, explique-t-elle, «il est encore prématuré de fournir des détails techniques ou opérationnels supplémentaires». Le travail se poursuit actuellement en concertation avec différents partenaires, dans une phase de structuration encore en cours.

Elle assure enfin que l’ensemble des précisions relatives au projet sera communiqué «en temps opportun», une fois les contours suffisamment définis.

Cette première prise de parole marque ainsi une étape importante dans un dossier encore en construction, en replaçant le projet dans un cadre de réflexion et de préparation, en attendant une annonce définitive.