Le Maroc, deuxième puissance hôtelière d’Afrique dans le palmarès Clefs Michelin 2026

Le Guide Michelin a dévoilé, le 18 septembre, sa nouvelle sélection mondiale des Clefs Michelin, distinction hôtelière équivalente à l’Étoile Michelin pour la gastronomie. Au total, 2.832 hôtels, dont 470 nouvelles adresses réparties dans 79 destinations à travers le monde, ont été récompensés dans le cadre de l’édition 2026 de cette distinction lancée en 2024.

Dans le détail, 2.020 hôtels se sont vu décerner Une Clef, 657 ont été distingués de Deux Clefs, tandis que 155 établissements ont obtenu Trois Clefs, la plus haute distinction.

Le Maroc deuxième en Afrique

Dans ce classement, le continent africain compte 113 établissements récompensés de Clefs Michelin, répartis dans quinze pays. L’Afrique du Sud arrive en tête avec 32 hôtels distingués, talonnée par le Maroc, qui occupe la deuxième place avec 31 établissements, devant l’Égypte et ses 13 hôtels.

Viennent ensuite les Seychelles et le Kenya, ex-aequo avec sept hôtels chacun, Maurice (6), le Rwanda (4), la Namibie et la Tanzanie (3 chacune), le Zimbabwe (2) et, enfin, le Bénin, le Botswana, le Mozambique, la Tunisie et la Zambie, avec un établissement distingué chacun.

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À une seule adresse de l’Afrique du Sud, le Maroc se distingue également par le niveau des récompenses obtenues par ses établissements. Le continent compte cette année sept hôtels Trois Clefs, répartis dans quatre pays, avec un nouvel établissement ayant rejoint cette catégorie en 2026. Le Maroc en concentre deux à lui seul: La Mamounia, à Marrakech, et Kasbah Tamadot, à Asni, dans le Haut Atlas. Tous deux figurent ainsi dans la catégorie des «séjours extraordinaires».

Six hôtels marocains décrochent Deux Clefs, distinction correspondant à «un séjour exceptionnel». Il s’agit du Royal Mansour Marrakech, du Royal Mansour Casablanca, du Royal Mansour Tamuda Bay, de The Oberoi Marrakech, d’Amanjena, à Marrakech, et de La Fiermontina Ocean, à Larache.

Enfin, 23 établissements marocains sont distingués d’Une Clef, catégorie correspondant à «un séjour singulier».

Marrakech en compte douze: Riad Tarabel, Riad No. 37, La Sultana Marrakech, Villa des Orangers - Relais & Châteaux, Ksar Char-Bagh, Riad Due, Palais Ronsard, Riad Dar Al Dall - This Time Tomorrow in Marrakech, IZZA Marrakech, Riad Sakkan, Maison Brummell Majorelle et Selman Marrakech.

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Fès n’est pas en reste, avec quatre établissements distingués: Riad Fes, Karawan Riad, Riad Mayfez Suites & Spa et Riad Laaroussa. Essaouira en compte trois: Le Jardin des Douars, Heure Bleue Palais et Dar Maya.

Complètent cette sélection des établissements Une Clef le Michlifen Resort & Golf à Ifrane, La Sultana Oualidia à Oualidia, ainsi que le Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr et le tout nouveau Waldorf Astoria Rabat Salé.

Un simple décompte géographique souligne le poids de Marrakech dans cette sélection. En incluant les établissements des trois catégories, la ville concentre à elle seule 16 des 31 adresses marocaines distinguées, soit plus de la moitié du total national. Fès, avec quatre riads récompensés, constitue le deuxième pôle du pays en nombre d’établissements distingués.