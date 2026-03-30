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Ben Guerir accueille le premier Hampton by Hilton du Maroc

Hilton vient d’inaugurer son Hampton by Hilton situé face à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Ben Guerir.

Hilton vient de poser un nouveau jalon dans son développement au Maroc. Après le DoubleTree by Hilton ouvert en 2023, le groupe américain inaugure à Ben Guerir le premier Hampton by Hilton du Maroc. 94 chambres, un positionnement milieu de gamme assumé et une implantation stratégique face à l’Université Mohammed VI Polytechnique. Une ouverture qui dit autant sur l’ambition de Hilton que sur la montée en puissance de la Ville verte comme destination hôtelière.

Par La Rédaction
Le 30/03/2026 à 11h56

C’est une première sur le sol marocain. Hilton vient d’inaugurer son Hampton by Hilton à Ben Guerir, marquant l’entrée officielle de cette marque internationale au Maroc. L’établissement, situé au cœur de la Ville verte Mohammed VI, face à l’Université Mohammed VI Polytechnique, ouvre ses portes avec 94 chambres et un positionnement clair, celui du confort accessible, d’un service soigné et d’un ancrage durable dans l’écosystème local.

Ce n’est pas un hasard si Hilton a choisi Ben Guerir pour cette ouverture symbolique. La ville, à une quarantaine de kilomètres de Marrakech, s’est imposée ces dernières années comme un pôle d’innovation, d’enseignement supérieur et d’affaires, porté par le projet de la Ville verte Mohammed VI. Une dynamique que le groupe américain a visiblement suivie de près.

Le Hampton by Hilton Ben Guerir n’est d’ailleurs pas la première incursion du groupe dans la ville. Depuis décembre 2023, le DoubleTree by Hilton Ben Guerir est en activité. Cette deuxième ouverture confirme le pari de Hilton sur ce territoire en pleine transformation.

Premier Hampton by Hilton au Maroc

Avec 94 chambres contemporaines, le Hampton by Hilton Ben Guerir cible aussi bien les voyageurs d’affaires que les visiteurs de passage. L’hôtel propose un petit-déjeuner chaud inclus, la connexion Wi-Fi haut débit gratuite, une salle de fitness ouverte 24h/24, une piscine extérieure et un service de blanchisserie en libre-service. Le tout est chapeauté par la promesse maison de la « 100% Hampton Guarantee », engagement de satisfaction totale ou remboursement.

L’établissement est géré par Mohamed Dali et appartient à la Société hôtelière de Benguerir. Il est certifié dans le cadre du programme de durabilité de la Ville verte, un critère de plus en plus déterminant dans les choix d’implantation des grands groupes hôteliers.

Lire aussi : Ben Guerir: lancement de la 2ème édition du Think AI Maroc, le premier hackathon de son genre dans le pays

Au-delà de l’offre hôtelière, Hilton met en avant la dimension sociale du projet. Création d’emplois locaux, valorisation des talents de Ben Guerir, insertion dans le tissu économique de la ville. Ce sont autant d’axes que le groupe place au centre de sa stratégie d’implantation au Maroc.

«Cet hôtel représente une véritable opportunité pour la jeunesse de Ben Guerir», indique la direction du groupe, ajoutant que l’objectif est de développer «une hôtellerie moderne, responsable et tournée vers l’avenir».

Classée numéro un des franchises hôtelières pendant seize années consécutives par Entrepreneur®, la marque Hampton by Hilton compte aujourd’hui plus de 3.100 établissements dans 44 pays. Son arrivée au Maroc s’inscrit dans une stratégie d’expansion continue sur le continent africain et dans la région EMEA.

Pour Hilton, qui gère un portefeuille de 27 marques et plus de 9.100 établissements dans 143 pays, le Maroc reste un marché stratégique, et Ben Guerir, manifestement, un terrain fertile.

Hampton by Hilton Ben Guerir, Lot 01 T6-01, Ville Verte Mohammed VI, Ben Guerir

Réservations sur hampton.com ou via l’application Hilton Honors

Par La Rédaction
Le 30/03/2026 à 11h56
#Hampton by Hilton#hôtellerie#Hôtels#Benguerir

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