Ben Guerir: lancement de la 2ème édition du Think IA Maroc, le premier hackathon de son genre dans le pays

Parmi 141 candidatures, ce sont 27 équipes, soit 75 jeunes étudiants doués qui ont été sélectionnés pour participer à la deuxième édition du Think AI Maroc. Issues de diverses écoles et universités marocaines, ces équipes, composées de 2 à 3 membres chacune, s’affronteront pendant trois jours consécutifs, du vendredi 17 au dimanche 19 mai. Les jeunes seront mis à l’épreuve à travers des défis qui testeront leur créativité et leur maîtrise de l’intelligence artificielle.

Pour les aider à se préparer à la compétition, des conférences animées par des experts du domaine ont été proposées aux participants, complétées par des sessions d’accompagnement avec des mentors professionnels. L’objectif est de leur fournir les outils nécessaires pour résoudre un nombre de problèmes touchant la société marocaine. À l’issue de la compétition, les équipes sont attendues de produire des solutions innovantes ayant un réel impact dans le monde réel.

«La thématique générale de l’événement consiste à appliquer des techniques d’intelligence artificielle générative au service du Maroc, de son peuple et de sa culture. Nous espérons qu’au terme de ce hackathon, les participants auront développé une multitude de solutions concrètes et applicables, pouvant contribuer au développement du Maroc», déclare pour Le360, Abdelhakim Benechehab, doctorant en IA à la Sorbonne à Paris.

«Désireux d’élargir notre impact au sein de Maths&Maroc, nous avons créé plusieurs divisions pour soutenir la communauté étudiante marocaine à travers diverses initiatives et projets et c’est dans cette optique que nous avons organisé en partenariat avec l’école 1337, cette 2ème édition de ‘Think AI Maroc’», souligne Mohamed Baoudra, président de Maths&Maroc en ajoutant que cette initiative s’inscrit dans leur vision de promouvoir les sciences, en particulier les mathématiques, et d’encourager l’excellence et l’innovation parmi les jeunes marocains.

Lire aussi : UM6P: l’école de coding «1337» dans la cour des grands

Lors de cette nouvelle édition du Think AI Maroc, huit thématiques principales sont mises en avant, à savoir: la gestion des ressources hydriques, gestion des catastrophes naturelles, le développement du monde rural et l’organisation de grandes manifestations sportives telles que la Can2025 ou la Coupe du monde 2030. S’y ajoutent également, la promotion et protection du patrimoine culturel et immatériel, la digitalisation de l’éducation et de la santé et pour finir le développement de modèles de traitement automatique du langage naturel (NLP) en dialecte marocain.

À la clôture de cet événement le dimanche 19 mai, après des évaluations, trois équipes gagnantes seront élues par le jury, récompensées pour leur ingéniosité et leur impact significatif dans le domaine de l’intelligence artificielle au Maroc.

En promouvant l’innovation et la collaboration, le hackathon Think AI Maroc joue un rôle clé dans la formation d’une nouvelle génération de leaders technologiques prête à affronter tous les potentiels défis à venir au Maroc.