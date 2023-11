Premier hackathon sur la cyberviolence: l’ISIC récompense trois équipes d’étudiants

L'équipe gagnante du hackathon organisé par l'Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC), le 31 octobre 2023 à Rabat‎, et ayant pour thème «La cyberviolence dans l’espace numérique».

Trois équipes, composées chacune de cinq étudiants, ont remporté les trois principaux prix de ce hackathon organisé en partenariat avec la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Rabat-Salé-Kénitra. Dans une ambiance enthousiaste, les prix ont été décernés par Abdellatif Bensfia, directeur de l’ISIC, et Houria Tazi Sadeq, présidente de la Commission régionale du CNDH.

Ces deux derniers ont félicité les 100 candidats participant au hackathon pour leur contribution à la réussite de ce projet innovant, visant à «réduire les dégâts de la cyberviolence dans le numérique à travers des applications et des spots de sensibilisation du public en matière d’éducation et de transfert des valeurs et d’éthique». Les candidats ont quant à eux exprimé «leur détermination à poursuivre et réussir ce challenge au service de la société et du progrès».

Le premier prix, doté de 15.000 dirhams, a été remporté par une équipe d’étudiants de l’ISIC pour leur contribution intitulée «Genz White Traps», alors que les 2ème (10.000 dirhams) et 3ème prix (5.000 dirhams) sont revenus respectivement aux projets «Oulad El Ouakt» et «The Gardian».

Dans un communiqué, les organisateurs ont indiqué que «l’objectif de ce challenge n’est pas seulement de recueillir les propositions des talents émanant d’écoles et d’universités et de choisir les trois meilleurs projets. Le but est aussi de connecter des étudiantes et étudiants aux problèmes sociétaux».

Ce 1er Hackathon de l’ISIC est un «projet fédérateur visant à mettre à contribution l’innovation dans la promotion des droits de l’Homme. Il ambitionne de renforcer le partenariat participatif et de fédérer une génération d’universitaires entreprenante et porteuse de savoir-faire et d’excellence», conclut le communiqué.