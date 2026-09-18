Ce palace marrakchi figure dans le classement des 50 meilleurs hôtels du monde

Royal Mansour Marrakech: conçu comme une médina traditionnelle abritant 53 riads privatifs au cœur de la Ville Ocre, l’établissement est salué par un jury d’experts internationaux pour l’excellence de son service, l’audace de son architecture et son incarnation parfaite du raffinement marocain.

Seul établissement hôtelier marocain à figurer dans le célèbre classement mondial, le Royal Mansour décroche la 26ème position.

Décrit comme «un héritage marocain» et salué pour son «hospitalité digne de la royauté», le palace qui a ouvert ses portes en 2010 sous l’égide du roi Mohammed VI représente, selon la présentation qui en est faite sur le site de l’organisateur, «une véritable incarnation de la culture marocaine».

On souligne ainsi le «profond respect pour le patrimoine culturel de la région», lequel transparaît dans chaque détail de l’hôtel, «de la gastronomie aux tissus, en passant par l’agencement des lieux, qui privilégie les riads à plusieurs étages aux suites et chambres traditionnelles».

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Remarquable par son architecture, le Royal Mansour l’est tout autant pour ses riads privés disséminés au sein d’un domaine sillonné de ruelles et de jardins intimes, à l’image d’une médina. Autant d’écrins disposant de jardins et de piscines où sont célébrés les arts traditionnels marocains.

Son succès, l’établissement le doit également à son service exceptionnel et… invisible. En effet, c’est sous les allées pittoresques des jardins que se cache un réseau de tunnels permettant au personnel de se déplacer dans la propriété. Idéal pour un service discret et efficace sans jamais être intrusif. Enfin, le Royal Mansour, ajoute-t-on, se distingue par l’excellence de son équipe culinaire, dirigée par Massimiliano Alajmo, chef cuisinier du restaurant italien Sesamo, et Hélène Darroze, aux commandes de La Grande Table Marocaine.

Le classement des 50 Best Hotels est dominé cette année par le Rosewood Hong Kong qui occupe la 1ère place, suivi du Chapelle Bangkok en 2ème place et du Four Seasons Bangkok, au bord du fleuve Chao Phraya.