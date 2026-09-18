Lifestyle

Ce palace marrakchi figure dans le classement des 50 meilleurs hôtels du monde

Royal Mansour Marrakech: conçu comme une médina traditionnelle abritant 53 riads privatifs au cœur de la Ville Ocre, l’établissement est salué par un jury d’experts internationaux pour l’excellence de son service, l’audace de son architecture et son incarnation parfaite du raffinement marocain.

Le très attendu classement des 50 Best Hotels of the world vient de paraître avec au palmarès un célèbre palace de la ville ocre.

Par La Rédaction
Le 18/09/2026 à 15h00

Seul établissement hôtelier marocain à figurer dans le célèbre classement mondial, le Royal Mansour décroche la 26ème position.

Décrit comme «un héritage marocain» et salué pour son «hospitalité digne de la royauté», le palace qui a ouvert ses portes en 2010 sous l’égide du roi Mohammed VI représente, selon la présentation qui en est faite sur le site de l’organisateur, «une véritable incarnation de la culture marocaine».

On souligne ainsi le «profond respect pour le patrimoine culturel de la région», lequel transparaît dans chaque détail de l’hôtel, «de la gastronomie aux tissus, en passant par l’agencement des lieux, qui privilégie les riads à plusieurs étages aux suites et chambres traditionnelles».

Lire aussi : Le nouveau classement World’s 50 Best Hotels 2026 sacre un établissement marocain

Remarquable par son architecture, le Royal Mansour l’est tout autant pour ses riads privés disséminés au sein d’un domaine sillonné de ruelles et de jardins intimes, à l’image d’une médina. Autant d’écrins disposant de jardins et de piscines où sont célébrés les arts traditionnels marocains.

Son succès, l’établissement le doit également à son service exceptionnel et… invisible. En effet, c’est sous les allées pittoresques des jardins que se cache un réseau de tunnels permettant au personnel de se déplacer dans la propriété. Idéal pour un service discret et efficace sans jamais être intrusif. Enfin, le Royal Mansour, ajoute-t-on, se distingue par l’excellence de son équipe culinaire, dirigée par Massimiliano Alajmo, chef cuisinier du restaurant italien Sesamo, et Hélène Darroze, aux commandes de La Grande Table Marocaine.

Le classement des 50 Best Hotels est dominé cette année par le Rosewood Hong Kong qui occupe la 1ère place, suivi du Chapelle Bangkok en 2ème place et du Four Seasons Bangkok, au bord du fleuve Chao Phraya.

Par La Rédaction
Le 18/09/2026 à 15h00
#Marrakech#Royal Mansour#classement

LEs contenus liés

Lifestyle

Guide Gault & Millau Maroc: une ambition, une parution et des couacs

Lifestyle

MENA’s 50 Best Restaurants 2026: plusieurs tables marocaines distinguées

Lifestyle

Voyages en 2026: Rabat s’impose comme l’une des destinations incontournables selon «Time Out»

Lifestyle

Classement «World’s 50 Best Hotels 2025»: deux établissements marocains parmi les meilleurs hôtels du monde

Articles les plus lus

1
Quand les événements de Sebta sont vécus comme une histoire familiale par Lamine Yamal
2
Sebta: comment la «victoire» annoncée des droites se liquéfie à la lecture de la résolution du Parlement européen
3
Mondial 2026: le directeur du FBI adresse une lettre de reconnaissance aux équipes de la DGSN-DGST
4
Archéologie: découverte à Oued Beht des plus anciens remparts du Maghreb datés de plus de 3.000 ans
5
L’œil de Gueddar. Hausse des prix des carburants: un seul gagnant, toujours le même
6
Avant la saison des pluies... Combien les barrages marocains ont-ils perdu de leur capacité de stockage à cause de l’envasement?
7
Exclu360. T-shirts sur Sebta: le refus de Lamine Yamal a fait basculer la décision du Barça
8
Des ambassades, des vols RAM et une série d’accords économiques: le Maroc et Israël tracent un nouveau cap commun
Revues de presse

Voir plus