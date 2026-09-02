Le nouveau classement World’s 50 Best Hotels 2026 sacre un établissement marocain

La liste élargie du World’s 50 Best Hotels 2026, réunissant les établissements classés de la 51ème à la 100ème place, a été dévoilée le 1er septembre. Un seul établissement marocain y figure: La Mamounia, qui occupe cette année la 75ème place, après s’être classée 30ème en 2025.

Dans sa présentation du palace marrakchi, The World’s 50 Best Hotels met notamment en avant ses célèbres jardins, que Winston Churchill avait l’habitude de peindre, ainsi que le raffinement de ses chambres, avec leurs arcades, leurs plafonds en cèdre sculpté et leurs zelliges. Le classement distingue également les terrasses privatives offrant des vues sur les oliviers et les orangers du domaine. Une «opulence» qui s’exprime jusque dans les deux hammams ornés de mosaïques, où sont proposés des rituels de bain marocains traditionnels.

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Dans cette partie du palmarès, La Mamounia côtoie plusieurs grandes signatures de l’hôtellerie internationale. Trois rangs devant elle figure le Ritz Paris (72ème), institution de la place Vendôme depuis 1898, tandis que le Mandarin Oriental Hong Kong occupe la 59ème position, fort de son statut d’établissement historique de l’hôtellerie de luxe hongkongaise depuis son ouverture en 1963. Deux places derrière le palace marrakchi se trouve l’Hotel das Cataratas (77ème), établissement du groupe Belmond niché au cœur du parc national d’Iguaçu, au Brésil, à proximité immédiate des célèbres chutes.

Le Top 50 du World’s 50 Best Hotels 2026 sera dévoilé le 15 septembre à Paris. La publication de cette première partie du palmarès permet toutefois déjà de constater que La Mamounia, 30ème mondiale l’an dernier, quitte cette année le cercle des 50 établissements les mieux classés, tout en demeurant la seule adresse marocaine à figurer dans la liste 51-100.