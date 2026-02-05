Lifestyle

MENA’s 50 Best Restaurants 2026: plusieurs tables marocaines distinguées

Le restaurant La Grande table marocaine, au Royal Mansour Marrakech.

Le Maroc brille à nouveau sur la scène culinaire régionale. Plusieurs restaurants du Royaume figurent parmi les 50 meilleures tables du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, selon le classement «MENA’s 50 Best Restaurants 2026» .

Par La Rédaction
Le 05/02/2026 à 19h00

Depuis plusieurs années, la gastronomie marocaine connaît un véritable essor, alliant tradition et innovation comme en témoigne le dernier classement MENA’s 50 Best Restaurants. Cette référence régionale, qui met en lumière chaque année les restaurants offrant une expérience culinaire exceptionnelle, qu’il s’agisse de créativité, de qualité du service ou d’engagement durable, confirme dans son édition 2026 l’influence croissante du Maroc sur cette scène gastronomique en pleine expansion avec non moins de six établissements sur cinquante.

On retrouve ainsi dans ce classement Table 3, à Casablanca, élue «meilleure table marocaine en 2026». Installé à Casablanca, Table 3 se distingue comme le restaurant marocain le mieux classé de cette édition 2026 et se hisse à la 11ᵉ place du classement régional. Porté par le chef Fayçal Bettioui, Table 3 propose une cuisine contemporaine qui mêle influences françaises et japonaises, tout en valorisant les produits locaux.

Lire aussi : Classement «50 Best Restaurants 2025»: cinq établissements marocains s’imposent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

Direction Marrakech pour découvrir les cinq autres établissements présents dans le classement, à l’instar de La Grande Table Marocaine, située au sein du Royal Mansour, et qui se positionne à la 19ème place. Le restaurant reçoit en prime le prix spécial «Art of Hospitality Award 2026», qui récompense l’excellence du service, l’attention portée à l’expérience client et la qualité globale de l’accueil. La table met à l’honneur la gastronomie marocaine à travers une relecture raffinée des grands classiques, dans une mise en scène fidèle aux traditions de l’hospitalité marocaine.

Toujours à Marrakech, on retrouve également dans ce classement Le Petit Cornichon, classé 21ème, reconnu pour sa cuisine créative et son approche contemporaine, suivi de Sesamo, à la 24ème place, qui contribue à la diversité de l’offre gastronomique de la ville ocre. Le restaurant +61, apprécié pour son identité moderne et audacieuse, se classe quant à lui à la 31ème place. Enfin, le restaurant Farmers, présent à la 49ème place, est également distingué par un prix spécial lié à la durabilité, saluant son engagement en faveur d’une cuisine responsable.

