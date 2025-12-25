Au Royaume-Uni, ce restaurant marocain fait sensation en offrant gratuitement des repas de Noël aux plus démunis

Dirigé par la cheffe marocaine Zara Rhanem, le restaurant Little Marrakech, est l’une des nouvelles tables de Friar Street à Worcester. À l’occasion des fêtes, la jeune femme de 35 ans a décidé d’ouvrir son restaurant le jour de Noël et «d’être là pour ceux qui seront seuls», a-t-elle expliqué à la BBC.

Au même média, Zara Rhanem a précisé que le partage et l’entraide sont des éléments essentiels de la culture marocaine et que c’est précisément «ce dont (elle est) si fière en tant que Marocaine».

«Si vous avez peu, partagez-le. Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup pour faire quelque chose pour sa communauté; ce sont les petits gestes qui peuvent égayer la journée de quelqu’un et lui redonner le sourire», poursuit la jeune femme dont l’équipe servira près de quarante repas aux saveurs marocaines aux personnes en difficulté financière.

«C’est un jour très spécial pour tout le monde et nous voulons le rendre encore plus spécial pour la communauté», poursuit la cheffe du Little Marrakesh, qui propose pour son menu de Noël une soupe de légumes marocaine en entrée, suivie d’une dinde marinée aux épices marocaines en plat principal, et un pudding de Noël avec une sauce blanche marocaine en dessert.