À Bruxelles, un ftour multiconfessionnel organisé dans une église catholique

C’est à Molenbeek, commune de Bruxelles, en Belgique, où vit une importante communauté musulmane, que s’est tenu un ftour multiconfessionnel organisé dans les locaux d’une église catholique. L’évènement, qui prônait le dialogue interculturel, a réuni près de 500 personnes de différentes religions, attablées ensemble à l’occasion du jeûne du ramadan et de l’abstinence du carême. «Ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise»: tel était le message de ce repas auquel ont également pris part des représentants des cultes musulman et chrétien.

🔴Église Saint Jean-Baptiste à Molenbeek pour la rupture du jeûne célébrant la candidature de Molenbeek en tant que capitale culturelle de l'Europe 2023. pic.twitter.com/mmaz3ijiqQ — Rafael Sereti (@RafaelSereti) March 24, 2025

Dans la nef de l’édifice, les participants ont pris place sur les chaises habituellement occupées par les fidèles de l’office catholique et ont partagé le ftour dans une ambiance conviviale. La date choisie pour la tenue de ce tour n’était pas fortuite: elle correspond au neuvième anniversaire des attentats qui ont frappé Bruxelles le 22 mars 2016.

Il en va de même pour le choix de la commune de Molenbeek, tristement associée aux terroristes qui ont commis les attentats de Paris en novembre 2015. Ce ftour avait donc aussi pour but de prendre ses distances avec cette triste image et s’inscrire dans la course au titre de capitale européenne de la culture à laquelle participe la commune avec le groupe «Molenbeek for Brussels 2030», initiateur de ce ftour multiconfessionnel.

Un “iftar” célébré dans une église de Molenbeek secoue les réseaux sociaux https://t.co/sqWSDOqLKn pic.twitter.com/9RmVvjXsBU — La Libre (@lalibrebe) March 25, 2025

L’initiative a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, tant positives que négatives, de nombreux esprits chagrins dénonçant l’organisation d’évènements de ce type dans des lieux sacrés de la foi chrétienne.