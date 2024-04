Belgique: à Anvers, une table longue de 2 kilomètres a rassemblé 7.000 personnes pour un ftour et un repas de Pâques

À Anvers, en Belgique, une table de 2 kilomètres de long a été dressée, le dimanche 31 mars, pour la rupture du jeûne et le repas de Pâques.

Dans le quartier de Borgerhout, à Anvers, en Belgique, la soirée du dimanche 31 mars était à la célébration. Ce soir-là, au coucher de soleil, des milliers de riverains ont afflué vers ce point de rassemblement inédit afin de partager, à la même table, qui un repas de fête à l’occasion de ce dimanche de Pâques, qui un ftour à l’occasion du mois de ramadan.

Promue par la ville d’Anvers en collaboration avec divers partenaires, cette initiative visait l’inclusion et la connexion entre les cultures en ces temps de tensions et de polarisation à l’échelle mondiale, a déclaré la maire du district Mariam El Osri.

«Quoi de mieux que de réunir les gens autour de la table, de manger ensemble et en fait de partir de la connexion et de ce que nous avons en commun et de ne pas se concentrer tant sur nos différences», a-t-elle poursuivi.

Appelé «2kmsamenaantafel» (2 km ensemble à table), l’événement était le deuxième dîner communautaire de ce genre organisé en Belgique, et a battu le record de la plus longue table de dîner communautaire du pays. En 2023, la même initiative avait réuni environ 2.500 personnes le long d’une table d’un kilomètre de long, alors que cette année, la table, qui vu sa longueur doubler, a pu réunir jusqu’à 7.000 personnes.