Ramadan dans les régions: les marchés de Taroudant, lieux de rassemblement privilégiés avant le ftour

Taroudant vibre au rythme du mois de ramadan. Dès les premières heures de l’après-midi, les marchés locaux commencent à bourdonner d’activité en prévision du ftour.

Les marchands déballent avec soin fruits secs, msemens, baghrirs, poissons et épices parfumées, essentiels pour la préparation des repas du soir. Les étals se parent de couleurs vives, et les odeurs de menthe fraîche et de pain fraîchement cuit se mêlent dans l’air.

Zakaria El Halimi, habitant de Taroudant, décrit l’ambiance effervescente qui s’empare de la ville l’après-midi: «Les marchés deviennent un lieu de rassemblement privilégié, proposant une diversité de produits allant du poisson à la tanjiya, en passant par les jus, les pâtisseries, la harira et des tajines.»

Mounir El Rkraki, marchand de fruits et légumes, partage cet enthousiasme pour les traditions du ramadan, évoquant la beauté et la splendeur des ambiances nocturnes, magnifiées par la simplicité, l’élégance et la bienveillance des habitants. «Les commerçants, soucieux de satisfaire leurs clients, s’efforcent de proposer une gamme variée de produits à des prix justes, dans le respect du pouvoir d’achat de chacun», confie-t-il.

Au-delà de l’aspect culinaire, le ramadan à Taroudant est aussi un moment de profonde spiritualité. Les mosquées de la ville, dont certaines datent de plusieurs siècles, accueillent les fidèles pour les prières nocturnes du Tarawih. La nuit tombée, les familles et amis se réunissent pour partager des mets savoureux.