Ramadan: dans les coulisses du contrôle des produits alimentaires à Casablanca

La commission mixte de contrôle des prix de la préfecture d’Al Fida-Mers Sultan, à Casablanca, multiplie les visites dans les différents marchés et points de vente relevant de son périmètre d’action.

Approché par Le360, Khalid Labib Idrissi, à la tête de la division des affaires économiques et de la coordination de la préfecture d’Al Fida-Mers Sultan, souligne que ces opérations de contrôle visent principalement à surveiller les prix et la qualité de stockage et de présentation des aliments. L’objectif est double: assurer un approvisionnement constant du marché et prévenir toute spéculation pouvant affecter les prix à la hausse.

«Les autorités locales ne se contentent pas de surveiller, elles agissent en saisissant les produits non conformes et en sanctionnant les commerçants récalcitrants», explique notre interlocuteur. Ces mesures, bien que strictes, sont essentielles pour maintenir un standard de qualité et protéger les consommateurs contre les risques sanitaires et la flambée des prix.

Abderrahim Zergui, contrôleur à la préfecture, souligne pour sa part l’engagement sans faille de cette commission mixte alliant expertise vétérinaire, hygiène et sûreté. Ses missions sont ainsi de veiller à la qualité irréprochable des produits, lutter contre les comportements opportunistes et assurer le respect strict des réglementations.

«Cette commission ne lésine pas sur les moyens pour traquer toute irrégularité. De l’affichage des prix à la traçabilité des produits, chaque détail compte. Les opérations de contrôle débouchent sur des sanctions ciblées», signale-t-il.