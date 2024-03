Casablanca: voici comment les détenus du Centre de réforme et de rééducation d’Aïn Sebaâ vivent leur ramadan

Ramadan est synonyme de paix et de partage, même au sein du Centre de réforme et de rééducation Aïn Sebaâ, relevant de la prison locale Aïn Sebaâ, à Casablanca. Tout au long du mois sacré, les détenus changent de routine quotidienne, grâce à un programme développé par les responsables du centre et proposant de multiples activités.

Orchestré avec une haute supervision sécuritaire, ce programme vise à révéler et développer les potentialités des détenus et à les préparer à une réinsertion réussie dans la société. «Les compétences acquises au fil de leur séjour carcéral, qu’il s’agisse de discipline, de savoirs, de maîtrise linguistique ou de formation professionnelle, constituent autant de clés pour franchir les portes de la réinsertion, sans barrière psychologique ni obstacle social», explique Abdessalam Essahli, directeur du centre, interrogé par Le360.

Et d’ajouter: «Ainsi, la plupart des pensionnaires du centre de réforme et rééducation d’Aïn Sebaâ, ayant fait preuve de persévérance et d’engagement durant leur incarcération, retrouvent plus facilement leur vie normale et leur place au sein de la société, certains d’entre eux se révélant même comme des acteurs majeurs de leur communauté».

Des formations professionnelles en menuiserie ou en coiffure, conçues en partenariat avec l’OFPPT, aux cours de développement personnel, dispensés par des intervenants qualifiés, en passant par les ateliers de peinture et d’initiation à la calligraphie, chaque activité est conçue dans le but de favoriser l’épanouissement et l’évolution personnelle des détenus.

Outre les compétences professionnelles essentielles, l’administration accorde une grande importance aux activités ludiques, à travers des jeux, l’accès à la bibliothèque, l’apprentissage de langues comme le français et l’espagnol, ou encore le théâtre, véritable catalyseur d’expression et de transformation positive dans la vie des détenus.

Au cœur du centre de réforme et rééducation relevant de la prison locale Aïn Sebaâ, les détenus accueillent leurs familles dans un cadre convivial leur rappelant leurs foyers, loin des visites austères au sein des établissements carcéraux, leur garantissant ainsi dignité et intimité.