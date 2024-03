À New York, Times Square accueille la prière de tarawih à l’occasion du mois de ramadan

Depuis le premier jour de ramadan, ils sont des milliers de musulmans à venir prier sur la célèbre place de la Grosse pomme. Une occasion pour les fidèles de communier ensemble alors que résonne à travers Times Square, bloquée à la circulation pour l’occasion, l’appel à la prière.

«C’est spécial d’être ici à New York, à Times Square, et de rassembler tous les musulmans du monde entier», déclare ainsi Khadijah Fajry, résidente de Long Island et originaire du Maroc, au média Spectrum News 1.

📣 La prière de Tarawih a eu lieu hier sur la célèbre place de Times Square, a New York, aux États-Unis.



La ville a même été décorée à l'occasion du Ramadan 🌙✨ pic.twitter.com/oKjFBGwPu7 — AJIB.fr (@AJIB_fr) March 11, 2024

Cet évènement est organisé par Sohail Qureshi avec le soutien de la mairie de New York. Pour rappel, Eric Adams, le maire démocrate de la ville, ancien président de l’arrondissement de Brooklyn et policier de formation, a autorisé le 29 août 2023 l’appel à la prière entre 12h30 et 13h30 sur le territoire new-yorkais, y compris durant le ramadan, tout comme le soir pour la rupture quotidienne du jeûne.

Lire aussi : L’appel à la prière musulmane retentira désormais chaque vendredi et pendant le Ramadan à New York

Avant cette date, les mosquées new-yorkaises étaient dans l’obligation d’effectuer une demande préalable auprès de la municipalité.

This is beautiful .. Ramadan Kareem from Times Square, NYC 🌙 pic.twitter.com/IC6hnSrcsq — Angela.B.Adwoa (@Sankofa_Adwoa) March 14, 2024

Cette récente décision, expliquait le maire de New York dans un communiqué, a été prise afin d’assurer «la paix et la prospérité durable pour tous». Et d’affirmer, lors d’une conférence de presse, vouloir que «nos frères et sœurs de confession musulmane sachent qu’ils sont libres de vivre leur foi à New York».