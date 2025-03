Au Canada, la Poste célèbre la foi musulmane avec un nouveau timbre à l’occasion de l’Aïd el-Fitr

Cette année encore, Postes Canada a tenu à célébrer les liens profonds qui unissent la communauté musulmane et le Canada avec un nouveau timbre à l’effigie du tapis de prière canadien, un symbole conçu il y a neuf ans à Edmonton.

Cette année-là, en 2016, un groupe de jeunes musulmans est allé à la rencontre de membres de la communauté autochtone et de descendants des premiers colons afin de leur demander à quoi pourrait ressembler un tapis de prière canadien. De ces échanges est née une collaboration entre la designer métisse Kit Craven et la tisserande Noor Iqbal avec pour objectif, la confection d’un tapis de prière canadien, représentant à la fois la diversité du paysage albertain ainsi que les symboles des communautés autochtones et de la culture musulmane.

On retrouve ainsi au centre de ce tapis de prière, un pin tordu, utilisé pour la construction de tipis, mais évoquant également dans le cas présent le cèdre du Liban, pays d’origine de nombreux musulmans vivant au Canada. Autres symboles utilisés, les triangles bleus, motifs issus de la culture crie, qui incarnent sur ce tapis de laine les Rocheuses albertaines et la rivière Sackatchewan Nord, ou encore deux croissants de lune rendant hommage au calendrier lunaire utilisé tant par les autochtones que par les musulmans pour marquer le début et la fin du Ramadan.

C’est ce tapis de prière qui figure aujourd’hui sur ce nouveau timbre émis par Postes Canada, le septième d’une série de sept timbres célébrant les fêtes musulmanes. Un beau symbole d’unité et de multiculturalisme.