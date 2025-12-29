Lifestyle

Retour sur le match Maroc-Mali à ILOLI, au cœur d’une programmation CAN élargie

Le restaurant japonais ILOLI, à Casablanca. (S.Bouchrit/Le360)

Par Contenu de marque
Le 29/12/2025 à 12h40

VidéoÀ l’occasion du match Maroc-Mali de la Coupe d’Afrique des nations, le restaurant ILOLI à Casablanca a réuni de nombreux supporters autour d’une retransmission collective. Entre ferveur sportive, propositions culinaires et exposition visuelle consacrée à l’histoire de la CAN, la soirée s’inscrivait dans une programmation appelée à se poursuivre jusqu’à la fin de la compétition.

Vendredi 26 décembre au soir, ILOLI affiche complet. Le match Maroc-Mali attire une foule dense, bruyante juste ce qu’il faut. Les tables sont rapprochées, les groupes se forment naturellement et l’on passe d’un éclat de rire à un silence suspendu au rythme des actions. Ici, le football se regarde ensemble, dans un esprit de fête.

Assise au milieu d’un groupe d’amis, Amal savoure l’instant. «Je suis très contente d’être là avec mes amis. Nous sommes une quarantaine de personnes, on est joyeux. Il y a une superbe ambiance», confie-t-elle, alors que le Maroc vient de conclure une première mi-temps prometteuse. «On est hyper contents, surtout après ce super but. J’espère qu’il y en aura d’autres en deuxième mi-temps», ajoute-t-elle, traduisant l’espoir partagé à ce moment précis de la rencontre, finalement conclue sur un match nul.

Pour elle, ILOLI dépasse largement le cadre d’un restaurant. Cliente fidèle depuis près de quinze ans, elle évoque un lieu chargé d’affect. «Et puis il y a aussi une symbolique qui me parle beaucoup: le soleil rouge du drapeau japonais, le soleil levant, fait écho au soleil couchant au Maroc. Je trouve que cette rencontre des imaginaires accompagne très bien l’esprit de la CAN». Une lecture poétique qui résume à elle seule l’esprit de la soirée.

En cuisine comme en salle, l’équipe est en mouvement constant. Pour cette rencontre décisive, trois formules ont été pensées spécialement pour accompagner le match. «On a imaginé des propositions simples, conviviales, à partager», explique Noëlle Bouayad, fondatrice et propriétaire du lieu. Parmi elles, un hamburger de mouton subtilement épicé à la harissa, clin d’œil assumé aux saveurs marocaines, une bière gourmande servie avec trois tapas japonaises et un assortiment inspiré des izakayas, ces bistrots nippons où l’on mange en commun. «L’idée, c’est que les gens mangent ensemble, vibrent ensemble.»

Mais ce soir-là, l’expérience dépasse l’assiette. Entre deux actions de jeu, les regards se laissent happer par une exposition photographique qui traverse l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations. Accrochées aux murs, les images convoquent des souvenirs collectifs puissants: le sacre marocain de 1976 en Éthiopie, unique titre continental des Lions de l’Atlas, la finale interminable de 1992 entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, entrée dans la légende par sa séance de tirs au but hors norme, ou encore la victoire sud-africaine de 1996. Autant d’instantanés qui racontent la CAN au-delà du terrain, comme une histoire de peuples, de ruptures et d’espoirs partagés.

Lire aussi : À Casablanca, ILOLI réinvente la CAN 2025 comme une expérience culturelle et gastronomique

Chaque image est revisitée sous forme de dessin manga, signature visuelle qui intrigue et amuse. «On a voulu ajouter une touche japonaise à cette mémoire collective», explique Noëlle Bouayad. Un QR code permet aux clients d’accéder, depuis leur téléphone, aux photos originales et à leur contextualisation historique, prolongeant l’expérience bien au-delà du mur.

Autour du match, la ferveur monte, retombe, puis repart. Les cris fusent à chaque occasion franche, les discussions reprennent aussitôt. Certains clients arborent casquettes, T-shirts ou sweats conçus spécialement pour l’événement. «C’est un logo qu’on a imaginé en famille, avec la carte de l’Afrique et le Maroc mis en avant», précise la fondatrice. Une collection pensée comme un souvenir, plus que comme un simple produit dérivé.

La CAN se poursuit à ILOLI avec une seconde phase de programmation, toujours dans le même esprit de rendez-vous collectif:

- Lundi 29 décembre à 20h: Maroc - Zambie

- Mardi 30 décembre à 20h: Bénin - Sénégal ou Botswana - RD Congo

- Mercredi 31 décembre: match à 20h suivi d’un réveillon et d’un compte à rebours pour basculer dans la nouvelle année.

À ILOLI, la CAN n’est pas seulement regardée, elle est vécue. Dans les verres qui s’entrechoquent, les plats que l’on partage, les souvenirs que l’on convoque et les espoirs que l’on projette. Une façon singulière de rappeler que le football, au-delà du score, reste avant tout une histoire de lien.

Par Contenu de marque
Le 29/12/2025 à 12h40
#CAN#Maroc#Mali#CAN 2025#restaurants#Casablanca#Gastronomie

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

ILOLI fête ses 12 ans sous le signe de la solidarité avec les Chefs du cœur

Sports

CAN 2025: la Côte d’Ivoire et le Cameroun se quittent bons amis

Sports

CAN 2025: Kylian Mbappé, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni… du beau monde à Marrakech pour Côte d’Ivoire–Cameroun

Sports

CAN 2025: à Marrakech, Camerounais et Ivoiriens se chambrent avant le choc Lions indomptables–Éléphants

Articles les plus lus

1
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
2
Gratuité
3
Face au pic de fin d’année et à la CAN 2025, Royal Air Maroc renforce sa flotte avec quatre Airbus A320
4
Les voies du football sont impénétrables…
5
Au cœur de la logistique militaire: l’intendance, un dispositif de précision au service des FAR
6
«Nous voulons que le monde voie le Maroc comme nous le voyons»: Sara Tahiri, cofondatrice de The Moroccan Fair
7
Chronique d’une crue annoncée: le réveil brutal de l’Oued Rdem
8
Safi: état de préparation maximal des autorités face aux intempéries
Revues de presse

Voir plus