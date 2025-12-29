Retour sur le match Maroc-Mali à ILOLI, au cœur d’une programmation CAN élargie

Vendredi 26 décembre au soir, ILOLI affiche complet. Le match Maroc-Mali attire une foule dense, bruyante juste ce qu’il faut. Les tables sont rapprochées, les groupes se forment naturellement et l’on passe d’un éclat de rire à un silence suspendu au rythme des actions. Ici, le football se regarde ensemble, dans un esprit de fête.

Assise au milieu d’un groupe d’amis, Amal savoure l’instant. «Je suis très contente d’être là avec mes amis. Nous sommes une quarantaine de personnes, on est joyeux. Il y a une superbe ambiance», confie-t-elle, alors que le Maroc vient de conclure une première mi-temps prometteuse. «On est hyper contents, surtout après ce super but. J’espère qu’il y en aura d’autres en deuxième mi-temps», ajoute-t-elle, traduisant l’espoir partagé à ce moment précis de la rencontre, finalement conclue sur un match nul.

Pour elle, ILOLI dépasse largement le cadre d’un restaurant. Cliente fidèle depuis près de quinze ans, elle évoque un lieu chargé d’affect. «Et puis il y a aussi une symbolique qui me parle beaucoup: le soleil rouge du drapeau japonais, le soleil levant, fait écho au soleil couchant au Maroc. Je trouve que cette rencontre des imaginaires accompagne très bien l’esprit de la CAN». Une lecture poétique qui résume à elle seule l’esprit de la soirée.

En cuisine comme en salle, l’équipe est en mouvement constant. Pour cette rencontre décisive, trois formules ont été pensées spécialement pour accompagner le match. «On a imaginé des propositions simples, conviviales, à partager», explique Noëlle Bouayad, fondatrice et propriétaire du lieu. Parmi elles, un hamburger de mouton subtilement épicé à la harissa, clin d’œil assumé aux saveurs marocaines, une bière gourmande servie avec trois tapas japonaises et un assortiment inspiré des izakayas, ces bistrots nippons où l’on mange en commun. «L’idée, c’est que les gens mangent ensemble, vibrent ensemble.»

Mais ce soir-là, l’expérience dépasse l’assiette. Entre deux actions de jeu, les regards se laissent happer par une exposition photographique qui traverse l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations. Accrochées aux murs, les images convoquent des souvenirs collectifs puissants: le sacre marocain de 1976 en Éthiopie, unique titre continental des Lions de l’Atlas, la finale interminable de 1992 entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, entrée dans la légende par sa séance de tirs au but hors norme, ou encore la victoire sud-africaine de 1996. Autant d’instantanés qui racontent la CAN au-delà du terrain, comme une histoire de peuples, de ruptures et d’espoirs partagés.

Lire aussi : À Casablanca, ILOLI réinvente la CAN 2025 comme une expérience culturelle et gastronomique

Chaque image est revisitée sous forme de dessin manga, signature visuelle qui intrigue et amuse. «On a voulu ajouter une touche japonaise à cette mémoire collective», explique Noëlle Bouayad. Un QR code permet aux clients d’accéder, depuis leur téléphone, aux photos originales et à leur contextualisation historique, prolongeant l’expérience bien au-delà du mur.

Autour du match, la ferveur monte, retombe, puis repart. Les cris fusent à chaque occasion franche, les discussions reprennent aussitôt. Certains clients arborent casquettes, T-shirts ou sweats conçus spécialement pour l’événement. «C’est un logo qu’on a imaginé en famille, avec la carte de l’Afrique et le Maroc mis en avant», précise la fondatrice. Une collection pensée comme un souvenir, plus que comme un simple produit dérivé.

La CAN se poursuit à ILOLI avec une seconde phase de programmation, toujours dans le même esprit de rendez-vous collectif:

- Lundi 29 décembre à 20h: Maroc - Zambie

- Mardi 30 décembre à 20h: Bénin - Sénégal ou Botswana - RD Congo

- Mercredi 31 décembre: match à 20h suivi d’un réveillon et d’un compte à rebours pour basculer dans la nouvelle année.

À ILOLI, la CAN n’est pas seulement regardée, elle est vécue. Dans les verres qui s’entrechoquent, les plats que l’on partage, les souvenirs que l’on convoque et les espoirs que l’on projette. Une façon singulière de rappeler que le football, au-delà du score, reste avant tout une histoire de lien.