ILOLI fête ses 12 ans sous le signe de la solidarité avec les Chefs du cœur

Depuis son ouverture, ILOLI s’est imposé comme une adresse incontournable de la scène gastronomique casablancaise, mêlant excellence culinaire et esthétique minimaliste. Ce restaurant japonais, réputé pour la précision de ses saveurs et la finesse de ses présentations, a su conquérir une clientèle fidèle, avide d’expériences gustatives raffinées. Pour célébrer son douzième anniversaire, l’établissement a choisi de marquer l’occasion d’une empreinte solidaire, en s’associant à une noble cause.

Dès l’entrée, une atmosphère feutrée mêlait élégance et convivialité. Les invités, accueillis avec soin, ont pu profiter d’une prestation envoûtante de la chanteuse, interprète et compositrice Yadee, avant de déguster une sélection exquise de mets japonais, fidèles à l’ADN gastronomique du restaurant.

Mais au-delà des saveurs, cette soirée a surtout été l’occasion de mettre en lumière une cause qui tient à cœur à Noelle Bouayad, la propriétaire d’ILOLI. «Cette soirée très spéciale est en faveur des Chefs du cœur», déclare-t-elle, une association qui œuvre pour les orphelinats, les hôpitaux et centres d’accueil pour transmettre le savoir-faire de grands chefs à des jeunes en difficulté.

Fondée il y a cinq ans par Naïma Sifer avec le soutien du chef étoilé Gérard Sallé, l’association réunit aujourd’hui une brigade d’une trentaine de chefs engagés, parmi lesquels interviennent des figures prestigieuses telles que Guy Martin, chef étoilé français à la renommée internationale, Sonia Bichet, meilleure ouvrière de France (MOF) en poissonnerie- écaillerie, ou encore Nabil Barina, chef pâtissier et champion du monde de tiramisu.

En tant que marraine des Chefs du cœur, Noelle Bouayad voit dans cette mission bien plus qu’un simple engagement: «Je souhaitais m’investir dans des actions solidaires autour des enfants et de la nutrition. Ce qui m’a touchée dans cette initiative, c’est le pouvoir de la cuisine comme vecteur d’apprentissage, d’autonomie et de lien social.»

Un premier partenariat a déjà été signé avec l’école hôtelière de Marrakech, et une antenne des Chefs du cœur verra bientôt le jour au Maroc, ouvrant la voie à de nouvelles actions locales.

Pour couronner cette soirée d’exception, Domitille Kiger, championne du monde de parachutisme et détentrice de dix records mondiaux, a captivé l’audience avec une discussion inspirante sur la prise de risque et le dépassement de soi. Un témoignage en parfaite résonance avec l’esprit d’audace et de passion qui anime le restaurant depuis sa création.

Douze ans après son ouverture, ILOLI ne se contente plus d’être une référence en matière de gastronomie japonaise à Casablanca; il s’impose aussi comme un lieu d’engagement et de transmission, où la cuisine devient un véritable vecteur de solidarité.