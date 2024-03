Un ftour à Casablanca: les six tables incontournables du ramadan

Le restaurant Iloli propose un menu ftour aux saveurs japonaises et marocaines.

Servi à table

Iloli: le Japon dans l’assiette

À l’occasion du mois de ramadan, Iloli a mis les petits plats dans les grands avec plusieurs formules pour répondre à toutes les envies de ses clients.

Du lundi au samedi de 18h30 à 20h30, l’équipe du célèbre restaurant japonais niché au cœur du quartier Gauthier invite sa clientèle à découvrir un menu ftour d’exception, mêlant subtilement influences japonaises et marocaines.

Vous pourrez ainsi rompre le jeûne avec un ftour servi à table, garni de lait à la fleur d’oranger, de chebbakia au matcha ou encore de dattes fourrées au mochi à la vanille. Puis, une variété d’entrées sont proposées telles que la soupe de poisson, Ajitama (œuf mariné), Gomadôfu (tofu de sésame), Chawanmushi (flan aux fruits de mer)… En guise de plat principal, vous aurez le choix entre un teppanyaki (viande du jour), un sumibiyaki (poisson du jour), un ramen végétarien ou un assortiment de sushis et rolls. Enfin pour terminer sur une note sucrée, une trilogie de mignardises et une infusion accompagnée de ghriba au thé vert.

Pour celles et ceux qui préfèrent rester chez eux, un stand ramen est mis en place au sein du restaurant à partir de 16h et jusqu’à 20h30. Vous pourrez vous y approvisionner en street food japonaise, avec des gyoza, des onigri, des bao-batoubout et autres bols de nouilles japonaises.

Le restaurant sera quant à lui ouvert tout au long de la période de ramadan, de 20h30 à 00h30, du lundi au samedi, avec au menu les habituels mets disponibles à la carte, en plus de nouvelles suggestions de desserts et une sélection de jus de fruits et de thés.

Le service de livraison ILOLI TO GO est disponible tous les midis et soirs, 7 jours sur 7.

Prix du menu ftour: 650 DH/personne

Réservation: 06.08.86.66.33

Rue Najib Mahfoud. Quartier Gauthier, Casablanca.





Gare aux Gorilles: la créativité au cœur d’un voyage culinaire

Cette nouvelle table casablancaise, située elle aussi en plein cœur du quartier Gauthier, propose un menu ftour qui met à l’honneur une cuisine audacieuse. Un menu dégustation original, concocté par le chef Amine Chraïbi, aux commandes des cuisines de l’établissement. Au programme, une fusion de saveurs exquises et la promesse d’un voyage culinaire inédit.

Du lundi au samedi, le ftour sera servi à table jusqu’à 19h30 avant de laisser place à la carte classique proposée pour le dîner. Côté boissons, mention spéciale pour le virgin cocktail by Moroccan Mixology ou encore le lait de poule aux noix et à la fleur d’oranger. Au rayon sucré, mendiants au chocolat blond Dulcey, dattes et noix de pécan ou encore cigares banane-chocolat-cacahuètes avec leur sauce caramel au beurre salé donnent le ton. Les plats salés sont tout aussi créatifs avec, en guise d’exemple, des œufs cocotte au khlii et à l’ail noir ou encore du saumon gravlax maison avec houmous ricotta-betterave.

Prix: 490 DH/personne

Réservation: 06.66.69.96.37

50 bis avenue Hassan Souktani. Quartier Gauthier, Casablanca





Dar Dada: la tradition marocaine dans les règles de l’art

Au cœur de la médina de Casablanca, Dar Dada est un restaurant marocain traditionnel comme on en fait peu. Un havre de paix où la beauté de l’artisanat marocain rivalise avec l’excellence de la cuisine marocaine traditionnelle.

À l’occasion de ce mois de ramadan, Dar Dada propose une célébration culinaire de la tradition et du goût dans son incroyable riad avec, au programme des réjouissances, un ftour marocain typique, servi à table.

Chebbakias, dattes, batbouts, sellou, msemens et baghrirs ouvriront le bal des saveurs. Suivront ensuite harira et soupe chinoise, des plats froids puis chauds, avec à l’honneur briouates, pastilla et tagine, sans oublier les boissons qui complètent ce ftour marocain.

Prix: 550 DH/personne

Réservation: 06.61.60.26.02

31 rue El Arsa. Dans l’ancienne médina de Casablanca.





Casablanca Hôtel: menu dégustation et ambiance musicale andalouse

Tous les jours du ramadan, le Casablanca Hôtel propose, servi à la table de son restaurant La Pergola, un menu dégustation riche en saveurs. Dans une ambiance musicale andalouse, ce voyage gastronomique débute par des incontournables de la table marocaine, du lait parfumé à la fleur d’oranger aux briouates et mhancha aux amandes et miel, en passant par les dattes mejhoul et les chebbakia aux amandes…

Vous pourrez ensuite choisir de poursuivre avec une harira ou une soupe du jour avant de vous délecter d’une dégustation marocaine et libanaise, suivie d’une dégustation de tagines. Enfin, pour conclure ce festin, vous pourrez opter pour un parfait de chocolat aux éclats de cornes de gazelle ou un baghrir revisité avec sa mousseline au praliné, amlou et glace à la fleur d’oranger.

Prix: 680 DH/personne

Réservation: 06.69.49.85.19

19 boulevard Moulay Rachid. Casablanca.





Formules buffet

Four Seasons Hotel: une fusion unique et originale de saveurs

Dans une ambiance chaleureuse avec vue imprenable sur l’océan, le Four Seasons Hotel propose une expérience culinaire haute en saveurs au sein de son restaurant Bleu. Tous les soirs de la semaine, un buffet ftour propose ainsi une sélection alléchante de délices sucrés et salés issus de la cuisine marocaine, ainsi qu’une sélection de plats internationaux.

Pour les amateurs de cuisine japonaise, ceux-ci n’auront pas à choisir, car cette année, le Four Seasons Hotel Casablanca collabore avec Iloli. Le restaurant japonais propose ainsi une sélection de sushis concoctés par ses chefs au comptoir aménagé pour l’occasion au restaurant Bleu.

Prix: 680 DH/personne

Réservation: 05.29.07.37.00

Boulevard de la Corniche, Casablanca.





Hôtel Le Doge, Relais & Châteaux: les cuisines du monde dans un écrin art déco

Dans ce trésor de l’architecture art déco casablancaise, Le Doge vous invite à un ftour alternant passage à table et formule buffet. À table, vous pourrez déguster les incontournables du ftour marocain, des chebbakias à la harira avec, en guise d’alternative aux saveurs asiatiques, une soupe thaï aux gambas. En passage individuel à table, vous seront proposés, côté saveurs marocaines, des rghaifs au khlii, des briouates au poisson ou une pastilla au poulet, et des entrées venues d’ailleurs, telles que des gyozas au poulet, un mini pepito, le poulpe gallega et le tataki de thon.

Le buffet froid propose un vaste choix d’entrées avec salades, burrata, légumes grillés, verrines, carpaccios... tandis que du côté du buffet chaud, on se régalera de poisson, de tagine du jour ou d’une paella. Enfin, les desserts sont aussi proposés en formule buffet avec un vaste choix de pancakes, pastilla sucrée, riz au lait, caramel beurre salé, tiramisu, etc.

Un beau programme culinaire est servi sur le Rooftop de l’hôtel ou à la table du restaurant le Jasmine, du mardi au dimanche.

Prix: 680 DH/personne

Réservation: 06.75.01.46.46

9 rue Dr Veyre. Quartier art déco de Casablanca.