À Casablanca, ILOLI réinvente la CAN 2025 comme une expérience culturelle et gastronomique

Dès les premières heures de la soirée, ILOLI n’incarne déjà plus tout à fait un restaurant. Pour ce premier soir, marqué par le match Égypte-Zimbabwe programmé à 21h, l’ambiance se distingue par une retenue élégante. Ici, pas d’écrans envahissants ni de ferveur brute: la diffusion s’inscrit dans une mise en scène maîtrisée, où la lumière, le son et l’agencement de l’espace accompagnent l’émotion du jeu sans jamais la saturer. La Coupe d’Afrique des nations (CAN) est pensée comme un rituel collectif, vécu dans un cadre feutré.

Autour des tables, les conversations s’entrecroisent: on compare les compositions d’équipe, on anticipe les temps forts, on débat à voix basse sur les chances des favoris. Lors des temps forts, les regards se figent vers l’écran, puis se relâchent aussitôt, laissant place aux échanges spontanés: commentaires à chaud, analyses improvisées, déceptions partagées ou espoirs relancés.

Au cœur de cette programmation, une exposition photographique conçue spécialement pour l’événement donne le ton. Le tarbouche fassi y est revisité comme un motif contemporain. Décliné dans une scénographie épurée et immersive, il dialogue avec la mémoire collective, l’identité et la création visuelle. Loin d’un folklore figé, l’exposition propose une lecture artistique du patriotisme, assumée et moderne, et transforme ILOLI en espace culturel transitoire pour toute la durée de la compétition.

La cuisine prolonge cette narration. Les bruits feutrés de la restauration composent une bande-son parallèle: tintement des verres, froissement des serviettes, claquement discret des assiettes que l’on pose. La cuisine ouverte devient un véritable théâtre. On y voit les gestes précis des chefs, les dressages s’enchaîner, les makis prendre forme, les burgers montés avec minutie. Les odeurs de viande grillée et de sauce légèrement épicée se mêlent dans l’air, rappelant que l’expérience se vit autant par les sens que par l’écran.

Pour la CAN, le restaurant dévoile des menus signature pensés comme des formats conviviaux, adaptés au rythme des matchs. Dès l’ouverture, le Kick-off beer associe une bière Estrella Galicia à trois tapas emblématiques: onigiri, Tebasaki et edamame. Plus consistant, le Big score burger set mêle influences locales et japonaises avec un burger de mouton aux épices marocaines et relevé à la harissa, des frites maison et un milkshake matcha. À partager, l’Izakaya to share rassemble makis, ebi mayo, beef sando et tsukune, dans un esprit de table collective fidèle à l’ADN du lieu.

La programmation sportive s’étend sur trois jours pour cette première phase:

- Lundi 22 décembre: match à 21h

- Mardi 23 décembre: matchs à 13h30 ou 21h

- Mercredi 24 décembre: matchs à 13h30 ou 21h

À ces rendez-vous s’ajoutent des animations ponctuelles qui renforcent la convivialité: une coupe de pronostic entre convives, et, à chaque victoire de l’équipe nationale, une tournée de bière offerte. Des attentions symboliques, qui participent à l’émotion partagée sans rompre l’équilibre de l’ensemble.

Autre signature de cette édition, une collection CAN imaginée spécialement par ILOLI: casquette, maillot de football, sweatshirt. Proposées en édition limitée, ces pièces s’inspirent de l’imaginaire marocain et de ses symboles, réinterprétés dans une écriture contemporaine fidèle à l’univers du restaurant.

La programmation se déploie du 22 au 31 décembre, avec la projection des matchs selon le calendrier officiel de la CAN. Le 25 décembre, sans rencontre sportive, ILOLI fera une parenthèse avec un dîner de Noël autour d’une carte blanche imaginée par le chef et copropriétaire Masta. Le 31 décembre, la soirée mêlera match et compte à rebours du Nouvel An, prolongeant cette volonté de faire dialoguer les temps forts du calendrier avec une proposition culinaire et culturelle singulière.

Avec cette édition spéciale, ILOLI affirme un positionnement à part. Plus qu’un lieu de diffusion, le restaurant propose une manière différente de vivre la CAN: plus raffinée, plus sensorielle, attentive à l’esthétique autant qu’à l’émotion. Une approche qui transforme chaque match en moment culturel, et inscrit le football, le temps d’une compétition, dans un dialogue subtil entre patrimoine marocain et sensibilité japonaise contemporaine.