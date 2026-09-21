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Novak Djokovic pose ses valises à Marrakech pour un nouveau rendez-vous bien-être

Novak Djokovic animera «Stillness and Strength: A Novak Djokovic Retreat», à Marrakech.

Novak Djokovic animera «Stillness and Strength: A Novak Djokovic Retreat», à Marrakech.

Après le succès de sa première retraite, organisée l’an dernier à Amanyara, dans les îles Turques-et-Caïques, Novak Djokovic renouvelle l’expérience avec Aman, cette fois au Maroc.

Par La Rédaction
Le 21/09/2026 à 10h06

Du 18 au 20 décembre 2026, le champion aux 24 titres du Grand Chelem posera ses valises à Amanjena, à Marrakech, pour animer «Stillness and Strength: A Novak Djokovic Retreat», sa deuxième retraite en personne pour la marque hôtelière de luxe dont il est l’Ambassadeur Global et Conseiller Bien-être depuis 2024.

Le programme, pensé et animé par Djokovic lui-même, se déploie sur trois jours et entend transmettre les pratiques qui ont façonné son approche de la performance, de la récupération et du bien-être. Au menu: des masterclasses de tennis données par le champion serbe, ainsi que des séances de pleine conscience, de méditation et de respiration encadrées par les spécialistes bien-être d’Amanjena. L’objectif affiché est de faire le lien entre performance physique et clarté mentale, et d’apprendre à accueillir la pression avec présence.

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Le séjour comprend également des soins spa sur mesure, avec au programme hammam beldi et massage thérapeutique à l’argan, ainsi que l’accès à l’ensemble des installations bien-être du domaine. Côté assiette, les menus quotidiens seront personnellement pensés par Djokovic, dans la continuité de son approche de la nutrition comme pilier de la récupération.

Le cadre n’est pas anodin dans ce choix. Niché aux portes de Marrakech, au milieu de jardins, d’oliveraies et de palmiers, avec les sommets de l’Atlas en toile de fond, Amanjena dispose par ailleurs de courts de tennis en terre battue sur place, un atout de poids pour accueillir les masterclasses du numéro un mondial historique.

Par La Rédaction
Le 21/09/2026 à 10h06
#Bien-être#Marrakech#Tennis#Novak Djokovic#Retraite

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