La cuisine marocaine à l’honneur pour les dix ans du festival Food Temple à Paris

C’est un anniversaire pas comme les autres qui attend les Parisiens à la mi-septembre. Du 18 au 20, le Carreau du Temple, situé dans le 3ème arrondissement, met le Maroc à l’honneur en tant qu’invité de marque pour célébrer le dixième anniversaire de son festival, organisé dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026.

Gastronomie, musique, artisanat et culture fusionneront pour donner à voir le Maroc à la lumière de son héritage culinaire et de sa scène créative. La soirée inaugurale donnera le ton avec un format «électro-gourmand» qui mêlera cuisine et scènes musicales avec pour ambition de montrer un visage contemporain du Royaume. Tout au long des trois jours de ce festival, les visiteurs auront ainsi accès aussi bien aux plats les plus traditionnels qu’à des propositions culinaires plus expérimentales.

Au programme, des adresses éphémères de restauration, un espace salon de thé, ainsi que des ateliers et masterclass animés par des figures de la cuisine marocaine, à l’instar de la cheffe Fatéma Hal, qui interviendra notamment pour présenter l’épice ras-el-hanout. Autre intervenant et star de la scène culinaire marocaine, le chef Abdel Alaoui, qui livrera sa propre relecture de produits et recettes du pays. Au coeur des rencontres prévues, des sujets tels que la fermentation et un focus sur des produits typiques de la gastronomie marocaine à l’instar de l’huile d’olive, du amlou ou encore de la pastilla.

Un atelier sera également consacré au couscous, envisagé ici moins comme un plat que comme un vecteur de mémoire collective. De quoi rappeler que la richesse de la cuisine marocaine tient autant à ses gestes et à ses techniques qu’à sa liste de plats phares.

Une médina éphémère au cœur de la capitale française

Au-delà des assiettes, un véritable marché marocain prendra ses quartiers durant le festival. Producteurs, artisans, illustrateurs et libraires y exposeront leur travail. On y trouvera pêle-mêle des huiles d’olive et d’argan, des eaux florales, des produits régionaux, mais aussi des pièces artisanales et des créations plus actuelles. Un espace librairie mettra en avant des maisons d’édition marocaines, avec des séances de rencontres et de dédicaces au programme. De quoi transformer, le temps d’un week-end, un coin de Paris en médina.

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La photographie tiendra également une place de choix dans cette dixième édition. Plusieurs artistes y présenteront des univers très différents. De l’esthétique pop et colorée de Salma Jourani au travail de Yasmine Hatimi sur la mémoire familiale, en passant par les images de Denis Dailleux, capturées dans la vallée des Roses, lors de la récolte des roses de Damas. À ces regards contemporains s’ajouteront des clichés issus des archives de la Maison de la Photographie de Marrakech, centrés sur le rituel du thé.

La programmation musicale ne sera pas en reste. L’ouverture réunira sur scène Retro Cassetta, Samifati & Transe Gnawa Express, ainsi que Francis Latombe. Le week-end sera ensuite marqué par un concert d’Oum, artiste naviguant entre jazz, soul et répertoire traditionnel, et par celui de Gaouta, figure d’une scène marocaine plus alternative, à cheval entre électronique, cold wave et post-punk.