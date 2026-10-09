Casablanca: deux ressortissants chinois arrêtés pour des vols à bord d’un avion

Deux ressortissants chinois ont été arrêtés pour des vols à bord d’un avion effectuant une liaison internationale entre Le Caire et Casablanca. «Les suspects ont été appréhendés à l’atterrissage de l’appareil à l’aéroport Mohammed V, grâce à la vigilance d’une passagère qui a alerté le personnel navigant après avoir remarqué un comportement suspect», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 10 et 11 octobre.

Les faits remontent à la semaine dernière, à bord du vol AT271 de la compagnie nationale, qui assurait la liaison entre l’aéroport international du Caire et la métropole casablancaise. L’alerte a été donnée en plein vol lorsque la victime, voyageant en première classe, a constaté la disparition d’une importante somme en devises étrangères de ses effets personnels. Son inquiétude s’est renforcée lorsqu’elle a aperçu un passager de nationalité chinoise dissimulant une enveloppe, avant de se rendre compte que sa propre sacoche avait été vidée de ses objets de valeur.

Alerté, le personnel de bord est rapidement intervenu et a confirmé que le vol avait été commis par des passagers chinois. L’un d’eux a été surpris en flagrant délit, ce qui a provoqué des tensions à bord et des échanges de coups. Face à cette situation d’urgence, le commandant de bord a immédiatement pris les mesures requises en contactant les services de la police judiciaire de l’aéroport, conformément au Code de l’aviation civile. «Cette intervention a permis l’appréhension rapide des suspects et la mise en sécurité des biens dérobés dès l’immobilisation de l’appareil sur le tarmac», écrit Assabah.

La police judiciaire de l’aéroport Mohammed V a placé les deux mis en cause en garde à vue. L’un des suspects a dû être brièvement transféré à l’hôpital pour y faire soigner une blessure subie lors d’une altercation à bord avec un autre passager, tandis que son complice était directement incarcéré dans l’attente des investigations. Les premiers éléments de l’enquête, rapportés par des sources sécuritaires, révèlent un mode opératoire bien rodé. Les voleurs profitent généralement des moments où la cabine est plongée dans l’obscurité ou lorsque les passagers dorment pour fouiller les compartiments à bagages supérieurs. En faisant semblant de chercher dans leurs propres affaires, ils parviennent à détourner l’attention des voyageurs et à cibler particulièrement l’argent liquide et les bijoux, qu’ils dissimulent rapidement.

Les autorités soulignent que ce type d’infraction ne se limite pas aux frontières nationales, des cas similaires ayant été répertoriés sur des vols internationaux desservant plusieurs pays. Les malfaiteurs exploitent souvent la vulnérabilité des passagers, qui ne s’aperçoivent généralement du vol qu’une fois descendus de l’avion, ce qui rend la tâche des autorités plus complexe en l’absence de signalements immédiats.

Le caractère transnational et prémédité de ces actes expose leurs auteurs à des poursuites particulièrement sévères, d’autant que le Code pénal marocain prévoit des peines aggravées lorsque les vols sont commis en réunion, dans des moyens de transport public ou dans des enceintes aéroportuaires, les condamnations pouvant aller jusqu’à de lourdes peines de réclusion criminelle.