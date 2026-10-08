Société

Casablanca: une mystérieuse série de vols de bijoux enfin élucidée

Des bijoux en or.

Des bijoux en or. (Photo d'illustration)

Revue de presseLes limiers de la police judiciaire de Hay El Hassani, à Casablanca, ont finalement réussi à résoudre l’énigme d’une série de vols de bijoux et de colliers en or dans un immeuble situé à Hay Riyad El Oulfa. Un gang criminel composé de migrants serait à l’origine de ces vols. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 08/10/2026 à 20h29

Une enquête préliminaire, fondée sur les investigations de la police technique et scientifique, a permis de dévoiler l’identité des auteurs d’une série de vols de bijoux et de colliers en or dans un immeuble situé à Riyad El Oulfa, à Casablanca. Dans son édition du vendredi 9 octobre, le quotidien Assabah rapporte que cette série de vols, exécutés avec beaucoup de professionnalisme, a suscité une vague de panique chez les habitants de tout le quartier.

Cette panique s’est amplifiée lorsque les habitants ont appris qu’un gang composé de migrants subsahariens serait à l’origine de ces vols. Sur la base d’une surveillance constante et précise, ce gang ciblait les appartements dont les occupants étaient soit brièvement absents, soit en voyage pour une durée plus ou moins longue.

Tout en évitant d’attirer l’attention des riverains et des voisins, les membres du gang utilisaient des outils perfectionnés pour ouvrir ou faire sauter discrètement les serrures des portes des appartements. Ce mode opératoire, qui ne laissait aucune trace, a longtemps intrigué aussi bien les victimes que les enquêteurs de la police judiciaire. Ces derniers ont eu beau chercher le moindre indice susceptible de leur permettre d’identifier les criminels, leurs recherches sont restées vaines. Les malfaiteurs auraient mis la main sur un butin de bijoux et de colliers en or d’une valeur estimée à au moins 200.000 dirhams.

Le gang s’appuyait également sur des receleurs professionnels, prêts à payer le prix fort pour acquérir immédiatement les bijoux et les colliers en or volés, qu’ils revendaient avec une importante marge bénéficiaire.

Ce sont finalement deux vols commis dans le même immeuble, au cours de la même journée, qui ont permis aux victimes d’alerter immédiatement les autorités sécuritaires de Hay El Hassani. C’est ainsi que les membres du gang ont pu être identifiés grâce aux investigations menées sur place par la police technique et scientifique. Leur arrestation ne dépend plus que du temps nécessaire pour localiser l’adresse où ils seraient encore cachés.

Par La Rédaction
Le 08/10/2026 à 20h29

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