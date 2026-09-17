Société

Casablanca: une femme arrêtée pour vols de bijoux sous la menace ou par fausse voyance

La préfecture de police de Casablanca.

La préfecture de police de Casablanca. . DR

Une femme déjà connue des services de police a été interpellée à Tamaris par la police judiciaire d’Aïn Chock. Elle est soupçonnée d’avoir dépouillé plusieurs victimes de leurs bijoux à bord de son véhicule, sous la menace d’une arme blanche ou par de fausses prédictions de voyance.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 10h41

Les éléments de la police judiciaire du district d’Aïn Chock, à Casablanca, ont interpellé une femme aux antécédents judiciaires, soupçonnée de vol sous la menace d’une arme blanche et d’escroquerie.

Cette arrestation fait suite à plusieurs plaintes déposées par des femmes dénonçant le même mode opératoire. La suspecte attirait ses victimes à bord de véhicules avant de les dépouiller de leurs bijoux, soit sous la menace d’une arme blanche, soit en prétendant posséder des dons de voyance pour les manipuler et s’emparer de leurs biens.

Lire aussi : Rabat: arrestation d’un gynécologue et de huit complices pour «avortement illégal»

Les investigations ont permis de localiser et d’interpeller la mise en cause dans la zone de Tamaris, en périphérie de Casablanca. La perquisition a mené à la saisie d’un lot de bijoux provenant de ces vols, ainsi que de vêtements et du véhicule utilisé lors de ces actes criminels.

La suspecte a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider l’ensemble des circonstances de cette affaire et de déterminer les infractions qui lui sont reprochées.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 10h41
#DGSN#Arrestation#investigations#Ain Chock#Casablanca

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