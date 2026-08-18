El Kelaâ des Sraghna: arrestation de deux frères pour agression et séquestration d’un mineur

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet.

Les éléments de la police du district provincial de la sûreté d’El Kelaâ des Sraghna ont interpellé deux frères âgés de 34 et 40 ans aux premières heures de la matinée du mardi 18 août. Les deux suspects sont mis en cause dans une affaire d’agression physique, de séquestration et de mise en danger de la vie d’un mineur.

Cette intervention policière fait suite à la diffusion d’une séquence vidéo sur les réseaux sociaux montrant les deux individus exerçant des violences sur la victime avant de l’enfermer dans le coffre d’un véhicule. Les investigations rapides menées par les services de sécurité ont permis d’identifier et d’appréhender les mis en cause peu après les faits, ainsi que de saisir la voiture utilisée, qui a été placée à la fourrière municipale sur instructions du parquet compétent.

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Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux hommes qui gèrent une exploitation agricole auraient agi en réaction à l’intrusion non autorisée sur leur propriété d’un adolescent de 16 ans. Ils l’auraient alors violenté au moyen d’un objet tranchant avant de le séquestrer, puis de le remettre à sa mère.

La cellule de prise en charge des mineurs victimes de violences a été chargée d’apporter l’assistance nécessaire à l’adolescent. Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet pour élucider l’ensemble des circonstances de cette affaire.