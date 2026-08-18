Société

El Kelaâ des Sraghna: arrestation de deux frères pour agression et séquestration d’un mineur

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet.

Deux frères âgés de 34 et 40 ans ont été interpellés mardi 18 août à El Kelaâ des Sraghna après la diffusion d’une vidéo les montrant en train d’agresser un adolescent de 16 ans avant de le séquestrer dans le coffre d’un véhicule. Ils ont été placés en garde à vue.

Par La Rédaction
Le 18/08/2026 à 13h03

Les éléments de la police du district provincial de la sûreté d’El Kelaâ des Sraghna ont interpellé deux frères âgés de 34 et 40 ans aux premières heures de la matinée du mardi 18 août. Les deux suspects sont mis en cause dans une affaire d’agression physique, de séquestration et de mise en danger de la vie d’un mineur.

Cette intervention policière fait suite à la diffusion d’une séquence vidéo sur les réseaux sociaux montrant les deux individus exerçant des violences sur la victime avant de l’enfermer dans le coffre d’un véhicule. Les investigations rapides menées par les services de sécurité ont permis d’identifier et d’appréhender les mis en cause peu après les faits, ainsi que de saisir la voiture utilisée, qui a été placée à la fourrière municipale sur instructions du parquet compétent.

Lire aussi : El Kelaâ des Sraghna: la police tire sur un individu qui avait séquestré sa vieille mère

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux hommes qui gèrent une exploitation agricole auraient agi en réaction à l’intrusion non autorisée sur leur propriété d’un adolescent de 16 ans. Ils l’auraient alors violenté au moyen d’un objet tranchant avant de le séquestrer, puis de le remettre à sa mère.

La cellule de prise en charge des mineurs victimes de violences a été chargée d’apporter l’assistance nécessaire à l’adolescent. Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet pour élucider l’ensemble des circonstances de cette affaire.

Par La Rédaction
Le 18/08/2026 à 13h03
#Arrestation#Séquestration#DGSN#Kelaa

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