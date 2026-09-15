Société

Casablanca: arrestation de cinq individus pour hooliganisme sportif et port d’armes blanches

Préfecture de police de Casablanca. 

Préfecture de police de Casablanca. DR

Cinq supporters présumés ont été interpellés aux premières heures du mardi 15 septembre par les services de police du district de Ben M’sik à Casablanca. Arrêtés en possession de six armes blanches de grand format et d’une bouteille de liquide inflammable, les mis en cause ont été placés en garde à vue pour leur implication présumée dans des actes de hooliganisme et port d’armes menaçant la sécurité publique.

Par La Rédaction
Le 15/09/2026 à 13h38

Les éléments de la police du district d’Aïn Chock-Ben M’sik à Casablanca ont interpellé, aux premières heures de la matinée de ce mardi 15 septembre, cinq individus soupçonnés d’implication dans une affaire de hooliganisme sportif et de possession d’armes blanches dans des conditions menaçant la sécurité des personnes et des biens.

​Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause seraient affiliés à une faction de supporters d’un club de football local. Ils ont été appréhendés dans un quartier de la métropole en possession de six armes blanches de grand format ainsi que d’une bouteille contenant du liquide inflammable.

​Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des tenants et aboutissants de cette affaire. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller l’ensemble des complices présumés.

Par La Rédaction
Le 15/09/2026 à 13h38
#Hooliganisme#DGSN#services de police#supporters

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