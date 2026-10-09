Rabat: la Cour constitutionnelle face à des recours électoraux décisifs

Le paysage politique de la capitale entre dans une zone de turbulences juridiques et électorales à la suite du dépôt de plusieurs recours devant la Cour constitutionnelle. Ces contestations, engagées par des candidats malheureux lors des dernières élections législatives, ciblent directement la régularité des scrutins dans les différentes circonscriptions de Rabat et visent à renverser les équilibres issus des urnes. «Les partis politiques passent ainsi d’une bataille électorale classique à une âpre confrontation procédurale, où chaque détail des procès-verbaux de dépouillement est minutieusement épluché», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 10 et 11 octobre.

Au cœur de cette tourmente, la circonscription de Rabat-Océan concentre l’attention avec le recours déposé par le candidat du Parti de l’Istiqlal, qui conteste l’attribution du quatrième siège à son rival du Mouvement populaire. Le faible écart de 17 voix séparant les deux prétendants alimente la contestation, l’Istiqlal pointant du doigt des irrégularités supposées dans le calcul des suffrages exprimés. De son côté, la circonscription de Rabat-Chellah fait l’objet d’une contestation similaire menée par le candidat du même parti contre l’élection d’un représentant du Rassemblement national des indépendants, illustrant la vive tension qui caractérise ces contentieux postélectoraux.

Les griefs soulevés par les plaignants s’articulent autour de suspicions variées, allant de l’utilisation présumée de fonds pour influencer les électeurs à des anomalies constatées dans la gestion des bureaux de vote. Les requérants s’appuient sur divers documents, comprenant parfois des éléments visuels et sonores ainsi que des copies de procès-verbaux, pour tenter de convaincre la plus haute juridiction du Royaume de la nécessité d’annuler les résultats contestés. Toutefois, ces accusations restent pour l’instant au stade d’allégations, dans l’attente d’une instruction rigoureuse par les magistrats constitutionnels.

La genèse de ces conflits remonte aux premières heures de la proclamation des résultats, marquées par une confusion autour de la fermeture des bureaux de vote et par des estimations initiales qui laissaient présager d’autres issues. Les candidats à l’origine des recours dénoncent des entraves au bon déroulement des opérations de centralisation des voix et l’absence de remise systématique des procès-verbaux à tous les représentants des listes en lice. En réponse, les vainqueurs proclamés affichent leur sérénité, rappelant que les documents électoraux officiels constituent la seule base probante reconnue par la loi et que les contestations devront être étayées par des preuves irréfutables pour aboutir.

La Cour constitutionnelle se trouve désormais investie de la lourde responsabilité de trancher ces litiges dans le strict respect des délais légaux et des conditions réglementaires en vigueur. Ses décisions, attendues avec un vif intérêt par la classe politique et l’opinion publique, détermineront si la composition actuelle de la représentation parlementaire de la capitale doit être modifiée ou confirmée. Chaque argument présenté par les parties sera pesé à l’aune des dispositions juridiques applicables, garantissant ainsi l’intégrité du processus démocratique et la transparence des institutions élues.