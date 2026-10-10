Société

Alerte météo. Averses orageuses avec grêle et rafales de vent, samedi et dimanche, dans plusieurs provinces

De la pluie à Rabat. (Photo d'illustration)

Des averses orageuses localement fortes, avec grêle et rafales de vent et orages, sont attendues, samedi et dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/10/2026 à 13h25

Avec des précipitations annoncées entre 25 et 40 mm, des averses sont prévues aujourd’hui samedi de 13h00 à 23h00 dans les provinces de Tata, Chtouka-Ait Baha, Al Haouz, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Ouarzazate, Tiznit, Khénifra, Boulemane, Ifrane, Al Hoceima, Midelt, Rehamna, Béni Mellal, Assa-Zag, Chichaoua, Fquih Ben Salah, Azilal, Guelmim, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taroudant, Inezgane-Ait Melloul, Sidi Ifni et Essaouira, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Des averses (25 à 40 mm) avec de la grêle et des rafales de vent et orages sont attendues samedi à partir de 22h00 jusqu’à dimanche à 12h00 dans les provinces de Tinghinr et Errachidia, fait savoir la même source, ajoutant que la province de Figuig devrait connaître ces mêmes averses avec des cumuls entre 30 et 50 mm, de samedi à 13h00 jusqu’à dimanche à 18h00.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/10/2026 à 13h25
#Averses orageuses#grêle#rafales de vent#Météo

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