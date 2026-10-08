Pluies, orages, grêle… voici les prévisions météo pour les prochains jours

Une personne se protégeant de la pluie avec un parapluie. (Photo d’illustration)

Le temps restera instable au Maroc dans les prochains jours. Des averses orageuses sont attendues dans plusieurs régions, avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent par endroits. Les zones montagneuses, les régions de l’intérieur et le Sud seront particulièrement concernés.

Ce jeudi, des averses orageuses localement fortes sont attendues sur les plaines intérieures du Nord et du Centre, l’Atlas, le Rif, l’Oriental et le Sud-Est. Elles pourraient être accompagnées de grêle par endroits et s’étendre aux côtes atlantiques entre El Jadida et Essaouira.

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Le Saïss et le sud des provinces sahariennes connaîtront également des passages nuageux denses, avec des pluies et un risque d’orage. Des rafales de vent modérées sont aussi prévues localement sur les côtes du Sud et le Haut Atlas.

Côté températures, les maximales varieront entre 28 et 33 °C dans l’intérieur du Souss, le Gharb et localement les provinces sahariennes. Elles seront comprises entre 10 et 15 °C sur l’Atlas, entre 15 et 20 °C sur le Rif et entre 21 et 27 °C dans le reste du pays.

Vendredi, les averses orageuses se poursuivront sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est, les Hauts Plateaux de l’Oriental et les plaines entre El Jadida et Essaouira. Le sud des provinces sahariennes pourrait également être concerné, avec un risque de grêle par endroits.

Des pluies, parfois accompagnées d’orages, toucheront aussi la façade méditerranéenne, les plaines du Nord, le Saïss, le nord des provinces sahariennes et l’Oriental. Les vents seront modérés à assez forts dans les provinces sahariennes, sur la façade méditerranéenne et dans la région de Tanger.

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Les températures devraient augmenter sur les plaines intérieures du Nord et du Centre, le Saïss et l’Oriental, tandis qu’elles baisseront dans les autres régions.

Samedi, l’instabilité persistera avec des averses orageuses localisées sur l’Atlas, le Sud-Est, les plaines de Tadla et la région de Rehamna. Des précipitations accompagnées d’orages sont également attendues sur la façade méditerranéenne, l’Oriental et les côtes atlantiques au sud de Casablanca, ainsi que localement dans certaines zones des provinces sahariennes.

Des vents modérés à assez forts concerneront la région de Tanger, ainsi que localement les provinces sahariennes et la vallée de la Moulouya. Les températures augmenteront dans le Sud-Est, le sud des provinces sahariennes, la vallée de la Moulouya et l’Oriental, avant de baisser dans le reste du pays.

L’instabilité devrait ensuite se prolonger au début de la semaine prochaine. De dimanche à la mi-semaine, des passages nuageux denses sont attendus sur les régions du Nord et du Centre, avec des rafales de vent modérées à assez fortes par endroits, notamment dans la région de Tanger, les provinces sahariennes, les côtes du Centre, l’Oriental et le Sud-Est.

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Les températures devraient, de leur côté, augmenter ou rester relativement stables dans la majorité des régions du Royaume.

Lors des épisodes orageux les plus intenses, de fortes précipitations en peu de temps, des chutes de grêle et des rafales de vent soutenues restent possibles. Ces conditions pourraient provoquer des crues localisées, notamment dans les zones basses et à proximité des cours d’eau. La prudence reste donc de mise dans les secteurs exposés, qui sont invités à suivre les bulletins et les alertes météorologiques de la Direction générale de la météorologie.