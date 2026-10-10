Société

Météo. Mercure en hausse sur les provinces sahariennes, la vallée de la Moulouya et l’Oriental, et en baisse ailleurs ce samedi 10 octobre, avec un vent fort sur le Tangérois

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 10 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/10/2026 à 07h00

Averses orageuses, par endroits, sur l’Atlas et ses régions ouest voisines, le Sud-Est, le Souss, l’Oriental, les plaines atlantiques centre et l’extrême sud des provinces sahariennes.

– Ondées et orages sur le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/12°C sur l’Oriental et le nord des provinces sahariennes et de 15/21°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur le Sud-Est, le sud des provinces sahariennes, la vallée de la Moulouya et l’Oriental, et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, belle à peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au sud de Larache.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 10 octobre 2026:

Oujda min 15 max 26

Bouarfa min 14 max 21

Al Hoceïma min 15 max 25

Tétouan min 19 max 25

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 20 max 24

Tanger min 20 max 27

Kénitra min 19 max 27

Rabat min 19 max 26

Casablanca min 18 max 26

El Jadida min 20 max 25

Settat min 17 max 26

Safi min 17 max 26

Khouribga min 16 max 24

Béni Mellal min 17 max 25

Marrakech min 17 max 26

Meknès min 16 max 28

Fès min 17 max 28

Ifrane min 10 max 17

Taounate min 15 max 28

Errachidia min 16 max 24

Ouarzazate min 15 max 23

Agadir min 18 max 23

Essaouira min 18 max 24

Laâyoune min 18 max 27

Es-Semara min 17 max 29

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 20 max 28

Lagouira min 20 max 28

Midelt min 11 max 19.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/10/2026 à 07h00
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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