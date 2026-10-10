Météo. Mercure en hausse sur les provinces sahariennes, la vallée de la Moulouya et l’Oriental, et en baisse ailleurs ce samedi 10 octobre, avec un vent fort sur le Tangérois

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Averses orageuses, par endroits, sur l’Atlas et ses régions ouest voisines, le Sud-Est, le Souss, l’Oriental, les plaines atlantiques centre et l’extrême sud des provinces sahariennes.

– Ondées et orages sur le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas et le Rif, de 10/12°C sur l’Oriental et le nord des provinces sahariennes et de 15/21°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur le Sud-Est, le sud des provinces sahariennes, la vallée de la Moulouya et l’Oriental, et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, belle à peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au sud de Larache.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 10 octobre 2026:

– Oujda min 15 max 26

– Bouarfa min 14 max 21

– Al Hoceïma min 15 max 25

– Tétouan min 19 max 25

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 20 max 24

– Tanger min 20 max 27

– Kénitra min 19 max 27

– Rabat min 19 max 26

– Casablanca min 18 max 26

– El Jadida min 20 max 25

– Settat min 17 max 26

– Safi min 17 max 26

– Khouribga min 16 max 24

– Béni Mellal min 17 max 25

– Marrakech min 17 max 26

– Meknès min 16 max 28

– Fès min 17 max 28

– Ifrane min 10 max 17

– Taounate min 15 max 28

– Errachidia min 16 max 24

– Ouarzazate min 15 max 23

– Agadir min 18 max 23

– Essaouira min 18 max 24

– Laâyoune min 18 max 27

– Es-Semara min 17 max 29

– Dakhla min 18 max 26

– Aousserd min 20 max 28

– Lagouira min 20 max 28

– Midelt min 11 max 19.