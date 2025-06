Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Le thermomètre s’affole au Maroc. Dans un contexte mondial de canicule extrême, la ville de Ben Guérir s’est hissée à la 10ème position du classement des villes les plus chaudes de la planète au cours des dernières 24 heures, selon les données publiées dimanche 29 juin 2025 par Eldorado Weather, plateforme américaine de référence en surveillance climatique. La température y a atteint un impressionnant 46,4°C.

D’autres villes marocaines apparaissent également dans ce palmarès de la surchauffe: Kénitra, avec 45,8°C, se retrouve à la 14ème place, tandis que Taroudant ferme le classement avec près de 45°C.

En tête du top mondial: Koweït City (48,3°C), suivie de la ville saoudienne Al-Ahsa (47,8°C) et Al-Fahoud au Sultanat d’Oman (47,2°C).

Alerte rouge sur le Royaume

Face à cette flambée des températures, les autorités marocaines n’ont pas tardé à réagir. La Direction générale de la météorologie (DGM) a lancé une alerte, mettant en garde contre un épisode caniculaire intense qui touche notamment les côtes et plaines du nord et du centre, le petit Atlas, l’extrême sud-est et les provinces sahariennes.

Une vague de chaleur saharienne

Selon Hussein Yoabd, responsable de la communication à la direction de la Météo nationale, «le Maroc connaît depuis vendredi une vague de chaleur intense, avec des températures dépassant de 8 à 15°C les normales saisonnières».

Cette situation s’explique par l’influence d’une dépression thermique saharienne, qui entraîne la montée de masses d’air chaudes et sèches depuis le Sahara vers le Maroc, un phénomène bien connu sous le nom de Chergui.

«L’analyse met en évidence des anomalies thermiques particulièrement extrêmes sur les plaines atlantiques et les plateaux intérieurs. Les plaines du Gharb, du Tadla, la région de Marrakech et l’intérieur des terres de la Chaouia sont confirmés comme étant les plus touchés», précise-t-il.

Selon la DGM, les températures poursuivent leur pic ce jour de dimanche, avec des valeurs comprises entre 45 et 48°C dans le Sud-Est, le Souss, le Saïss, Tadla, Rahamna et Chiadma, et entre 39 et 45°C sur les plaines ouest du Haut Atlas et l’Oriental.

La vague de chaleur devrait se prolonger jusqu’à mardi, avant un début de baisse graduelle dès mercredi.

Risques accrus et recommandations sanitaires

Les autorités appellent à la plus grande prudence, en raison de risques majeurs liés à cette canicule. À savoir des coups de chaleur, la déshydratation, les complications cardiovasculaires et la fatigue intense.

Les personnes âgées, les enfants, les travailleurs exposés à l’extérieur et les personnes vulnérables figurent parmi les profils les plus à risque.

Autre danger préoccupant: le risque très élevé d’incendies de forêts, accentué par la combinaison de chaleur extrême et de vents secs et violents liés au Chergui.

Les conséquences s’annoncent multiples: impact sur la santé publique, l’agriculture, les ressources en eau, les forêts, mais aussi sur l’économie locale et l’environnement urbain.

Dans ce contexte, les autorités recommandent entre autres: d’éviter l’exposition prolongée au soleil, de s’hydrater régulièrement, de veiller sur les personnes les plus fragiles et de limiter les efforts physiques en journée.