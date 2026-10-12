Intempéries au Haouz et à Chichaoua: quatre morts et d’importants dégâts matériels

Les intempéries et les violentes inondations survenues samedi dernier dans les provinces de Chichaoua et d’Al Haouz ont provoqué des pertes humaines et des dégâts matériels considérables, en plus de perturber la circulation sur plusieurs axes routiers.

Rapidement, «les autorités provinciales ont mis en place un plan d’urgence en coordination avec les services provinciaux du ministère de l’Équipement, la Protection civile, les éléments de la Gendarmerie royale et les collectivités territoriales», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia dans son édition du mardi 13 octobre. Cette mobilisation intensive a permis la réouverture des routes et des pistes affectées ainsi que le retour à la normale.

Dans la province d’Al Haouz, indiquent les sources du quotidien, «les intempéries et les crues ont provoqué la fermeture de la route nationale (RN) n° 7 entre les points kilométriques (PK) 189 et 190».

La route provinciale (RP) n° 2017 a été fermée en raison de chutes de pierres et de glissements de terrain au niveau des points kilométriques 43 et 46, tout comme la route provinciale n° 2030 au niveau des points kilométriques 0 et 17, ainsi qu’entre les PK 68 et 70, précisent les mêmes sources.

La circulation a par ailleurs été rétablie sur la RP n° 2009 après l’évacuation des débris charriés par le cours d’eau, tandis que les travaux se poursuivent pour dégager les terres et les pierres tombées au niveau de Tamgounsi et de Tamatert, sur la RP n° 2030 reliant les communes d’Asni et d’Imlil.

Les pluies orageuses, qui ont fait quatre morts dans la province de Chichaoua, ont également endommagé des habitations, emporté des têtes de bétail et détruit des commerces, rapporte le quotidien.

Les autorités provinciales et les autres services compétents poursuivent les opérations afin de rouvrir les routes et les pistes fermées et de sécuriser la circulation, parallèlement à l’adoption de plusieurs mesures préventives destinées à faire face aux éventuelles conséquences des intempéries, ajoutent les sources du quotidien, citant un communiqué rendu public par les autorités compétentes.