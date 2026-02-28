Intempéries: suspension du trafic au port de Laâyoune

Des bateaux de pêche amarrés dans le port de Laâyoune. AFP or licensors

La capitainerie du port de Laâyoune a annoncé la fermeture temporaire du port de la ville à El Marsa (25 km au sud-ouest) à compter du vendredi 27 février 2026. Cette décision intervient à titre préventif suite à la dégradation des conditions météorologiques.

Selon l’avis officiel émis par les autorités portuaires, l’arrêt des activités est justifié par des conditions de navigation inadaptées depuis vendredi. Les relevés font état de vents forts atteignant 8 sur l’échelle de Beaufort, accompagnés de précipitations et d’une hausse significative de la hauteur des vagues.

Aucune date de réouverture n’a été fixée, celle-ci étant conditionnée par l’amélioration du climat. La capitainerie appelle ainsi l’ensemble des acteurs portuaires à respecter strictement ces mesures de sécurité afin de préserver les vies humaines et les biens.

Sur le plan aérien, la Royal Air Maroc (RAM) a annulé ses quatre vols programmés vers Laâyoune vendredi. Un vol reliant Rabat à Laâyoune a notamment été contraint de faire demi-tour au niveau d’Agadir pour retourner à son point de départ. La durée de ces perturbations reste pour l’instant indéterminée.