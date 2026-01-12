El Marsa-Laâyoune: la saison hivernale de pêche au poulpe démarre en force

Dès les premiers jours de 2026, le marché aux poissons de la ville d’El Marsa a retrouvé une animation inhabituelle, tranchant nettement avec la morosité observée lors de la saison précédente. Les débarquements massifs de poulpe, tant en quantité qu’en calibre, ont insufflé un regain d’activité visible, traduisant un démarrage de saison hivernale prometteur pour l’ensemble de la filière.

«La saison hivernale de pêche au poulpe 2026 est particulièrement remarquable en termes de volumes débarqués», déclare Mourad Ezzoubi, délégué régional de l’Office national des pêches (ONP) au port de Laâyoune.

«À ce jour, les quantités réceptionnées au marché ont dépassé les 200 tonnes, pour une valeur commerciale excédant 17 millions de dirhams, jusqu’au jeudi 8 janvier», ajoute-t-il. Le marché a aussi accueilli, selon le responsable, plus de 121 unités de pêche côtière, en plus de 54 embarcations relevant de la pêche artisanale.

Quant à la répartition des ressources, «le quota attribué à la zone nord de Sidi El Ghazi est estimé à environ 1000 tonnes, tandis que celui du sud atteint 3.623 tonnes», explique Mourad Ezzoubi. Ces volumes concernent principalement les ports de Tan-Tan, Tarfaya et Laâyoune, dans le cadre d’une organisation visant à préserver la durabilité de la ressource.

«Les mesures professionnelles et citoyennes mises en œuvre par le Secrétariat d’État chargé de la pêche maritime, en coordination avec l’ONP, notamment en matière de logistique, ont eu un impact très positif sur les résultats enregistrés», souligne-t-il, mettant en avant «l’efficacité de la nouvelle politique de gestion des pêcheries de poulpe».

Du côté des opérateurs économiques, la satisfaction est également au rendez-vous. «L’approche participative adoptée cette saison, notamment à travers l’élargissement de la marge de manœuvre accordée aux grossistes, a contribué à dynamiser les marchés de gros», déclare Hamza Toumi, vice-président de l’Association de la nouvelle génération des poissonniers de Laâyoune.

«Le marché de gros de Laâyoune El Marsa a clairement bénéficié de cette orientation, qui a instauré une équité entre l’ensemble des intervenants», confirme Mohammed Boukil, représentant d’une entreprise active dans le commerce du poisson.

À la lumière de ces premiers indicateurs, la saison hivernale de pêche au poulpe 2026 à El Marsa s’annonce sous les meilleurs auspices. L’abondance des captures, leur qualité commerciale et l’encadrement organisationnel renforcé témoignent de la pertinence de la nouvelle approche de gestion de ce stock stratégique. Une dynamique qui devrait non seulement soutenir l’économie locale et régionale, mais également consolider la position du produit halieutique marocain sur les marchés nationaux et internationaux.