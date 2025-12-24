Coopération Maroc–Japon: 157 millions de dirhams pour un port de pêche de nouvelle génération à Souiria K’dima

Lors de la signature du financement supplémentaire accordé par le gouvernement japonais pour la réalisation du projet d’Aménagement d’un port de pêche de nouvelle génération à Souiria K’dima.

Le Royaume du Maroc et le Japon ont procédé, le 23 décembre 2025 à Rabat, à la signature d’un échange de notes et d’un accord de don portant sur un financement supplémentaire accordé par le gouvernement japonais pour la réalisation du projet d’aménagement d’un port de pêche de nouvelle génération à Souiria K’dima.

Les documents ont été signés par Zakia Driouich, secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Onishi Yohei, vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, en visite officielle au Maroc, ainsi que Kawabata Tomoyuki, représentant résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Maroc, indique un communiqué de l’ambassade.

Ce don additionnel vient compléter le financement initial accordé par le Japon, dont l’échange de notes avait été signé le 22 janvier et l’accord de don le 6 février 2025, pour un montant de 2,003 milliards de yens (environ 133 millions de dirhams). Avec cette contribution supplémentaire, le montant global de l’appui japonais atteint désormais 2,505 milliards de yens, soit près de 157 millions de dirhams. Le projet porte sur le réaménagement du village de pêcheurs de Souiria K’dima, initialement réalisé en 1998 grâce à un don du Japon, illustrant la continuité et la profondeur de la coopération bilatérale.

Inscrit dans le cadre de la coopération financière non remboursable du gouvernement japonais, ce financement vise à doter le Maroc d’un village de pêche artisanale de nouvelle génération, intégré à son environnement économique local. Le don supplémentaire permettra d’assurer la réalisation complète de l’ensemble des composantes du projet, conformément aux objectifs initiaux, et d’en garantir la mise en œuvre durable.

Le projet contribuera à la mise en œuvre des orientations stratégiques du Plan Halieutis, notamment à travers le développement de ports de pêche structurés et équipés, assurant une meilleure qualité des produits depuis le débarquement jusqu’à la consommation. Il s’inscrit également dans les priorités de la politique de coopération japonaise avec le Maroc, axée sur le renforcement de la compétitivité économique, à travers l’amélioration de la productivité dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, le développement des infrastructures économiques et la diversification industrielle.

Le réaménagement du village de pêche de Souiria K’dima, à travers la modernisation de ses installations existantes et l’intégration de nouvelles fonctionnalités, vise à créer une valeur ajoutée accrue pour les produits de la pêche artisanale. Il permettra également de développer de nouvelles activités économiques, en capitalisant sur le patrimoine du port et du village, contribuant ainsi à la dynamisation et à la diversification de l’économie locale fondée sur la pêche.