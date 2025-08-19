Politique

Shigeru Ishiba, Premier ministre du Japon: «Co-créer un meilleur avenir pour l’Afrique: une nouvelle ère de partenariat à la TICAD9»

Le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba. Au fond, le logo de la TICAD9.

TribuneDans une tribune pour Le360, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba réaffirme l’engagement du Japon envers le développement du continent africain à l’occasion de la 9ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9), prévue du 20 au 22 août à Yokohama. Il y détaille sa vision d’un partenariat fondé sur l’innovation, l’autonomisation des jeunes et des femmes et le renforcement de l’intégration régionale, dans le but de bâtir un avenir prospère et durable pour l’Afrique et le monde.

Par Shigeru Ishiba, Premier ministre du Japon
Le 19/08/2025 à 08h00

Il y a vingt-cinq ans, en 2000, j’ai fait mes premiers pas en Afrique en visitant le Sénégal. J’ai été subjugué par le dynamisme des jeunes étudiants et le fort potentiel du continent, qui m’ont convaincu que l’Afrique avait un brillant avenir devant elle. Aujourd’hui, cette conviction devient une réalité.

En effet, l’année 2025 est essentiellement l’année de l’Afrique, soulignée par la synergie dynamique entre deux forums internationaux majeurs axés sur l’Afrique: le Japon accueillant la 9ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9) à Yokohama du 20 au 22 août, et l’Afrique du Sud assumant la présidence du G20. Initialement créée en 1993, la TICAD reste une conférence pionnière axée sur le développement africain depuis trois décennies, se démarquant par son accent unique sur «l’appropriation par l’Afrique» et «le partenariat international». De plus, le caractère inclusif et ouvert de la TICAD, qui permet d’engager un large éventail de parties prenantes – telles que les organisations internationales, les pays tiers, les entreprises, le monde universitaire et les ONG – souligne ses atouts uniques. En adoptant cette philosophie, le Japon restera un partenaire indéfectible de l’Afrique.

La neuvième édition de la TICAD aura pour thème «Co-créer des solutions innovantes avec l’Afrique». Le Japon souhaite y proposer des solutions aux défis africains en s’appuyant sur ses technologies de pointe et son expertise. Il est mutuellement bénéfique de combiner les solutions locales développées en Afrique avec les solutions présentées par le Japon.

L’Afrique possède des ressources abondantes, une population jeune et dynamique et un potentiel d’innovation remarquable. Parallèlement, elle est confrontée à des défis importants: pauvreté, conflits, chômage, maladies infectieuses et changement climatique. La TICAD9 abordera ces problèmes de front en se concentrant sur trois approches transversales clés:

1- Stimuler une croissance économique durable grâce au leadership du secteur privé: le Japon accélérera la transformation économique de l’Afrique en encourageant les investissements du secteur privé. Cela inclut l’amélioration de l’environnement d’investissement et l’exploitation de technologies de pointe dans des domaines tels que l’IA, la numérisation, le programme d’écologisation et l’utilisation de données satellitaires. Cela créera de nouvelles opportunités économiques et améliorera les impacts. L’expertise et les ressources du Japon seront exploitées pour soutenir la croissance des entreprises africaines et le développement d’écosystèmes industriels solides.

2- Autonomiser les jeunes et les femmes: l’avenir de l’Afrique repose sur les épaules de ses jeunes et de ses femmes. Le Japon s’engage à autonomiser les jeunes et les femmes grâce à des programmes complets de développement des ressources humaines, ciblant le développement des compétences dans les secteurs à forte croissance. En cultivant leur potentiel, nous pouvons stimuler une croissance inclusive et créer une société plus durable.

3- Renforcer l’intégration régionale et la connectivité: l’intégration régionale est cruciale pour la prospérité de l’Afrique. Le Japon soutiendra fermement la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) en facilitant le commerce et les investissements transfrontaliers et en construisant des chaînes de valeur. Conformément à l’initiative d’un Indopacifique libre et ouvert annoncée par le Japon lors de la TICAD6 à Nairobi, au Kenya, le Japon continuera à améliorer la connectivité, les institutions résilientes et le développement des ressources humaines en Afrique.

Pour parvenir à un développement durable et à une société inclusive grâce à ces approches, la promotion de la paix et de la stabilité est cruciale. Le Japon continue de s’associer aux pays africains, soutenant vigoureusement les initiatives africaines visant à renforcer la paix et la stabilité sur le continent.

Pour conclure, la TICAD9 est plus qu’une conférence. C’est une plateforme dynamique et vivante pour forger des partenariats plus approfondis, générer des solutions innovantes et construire une vision commune d’un avenir prospère et durable pour l’Afrique et le monde. En outre, l’importance du partenariat Japon-Afrique dépasse de loin son impact sur l’Afrique seule. Le Japon souhaite travailler avec l’Afrique pour renforcer une gouvernance mondiale inclusive et responsable qui garantisse la paix et la prospérité de la communauté internationale.

#Japon#TICAD#Afrique

















