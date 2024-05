Sahara: le Japon exprime son appréciation des efforts sérieux et crédibles du Maroc

La ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette position a été exprimée par la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, lors de ses entretiens à Tokyo avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a indiqué le ministère nippon des Affaires étrangères dans un communiqué.

🇲🇦-🇯🇵| M. Nasser Bourita s'est entretenu, aujourd’hui à Tokyo, avec la ministre des Affaires étrangères du Japon, Mme Kamikawa Yoko.@MoroccoInJPN pic.twitter.com/v8WaxMCpZy — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 31, 2024

Se basant sur la position «constante» du Japon, Yoko Kamikawa s’est référée à «l’initiative marocaine d’autonomie, présentée le 11 avril 2007 au secrétaire général de l’ONU», soulignant les efforts «sérieux et crédibles du Maroc pour faire avancer le processus vers la résolution de la question (Sahara marocain)». Nasser Bourita, qui effectue une visite au japon, s’est félicité de cette position exprimée par le Japon au sujet du Sahara marocain.

Les ministres ont, par ailleurs, exprimé, lors de leurs entretiens vendredi à Tokyo, la détermination des deux pays à renforcer davantage leurs relations bilatérales pour englober plusieurs domaines de coopération. Yoko Kamikawa a souligné que le Maroc et le Japon entretiennent «des relations historiquement amicales», fondées sur l’amitié entre les deux familles impériale et royale.

🇲🇦-🇯🇵| A l’issue de leur entretien bilatéral, M. Nasser Bourita et son homologue japonaise, Mme Kamikawa Yoko, ont procédé, aujourd’hui à Tokyo, à la signature d’un Mémorandum de coopération pour un Partenariat renforcé entre le Maroc et le Japon.@MoroccoInJPN pic.twitter.com/5b9lVbLGAt — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 31, 2024

Elle a fait part de la volonté de son pays de promouvoir davantage ses relations avec le Royaume du Maroc, en tant que partenaire avec lequel il coopère dans plusieurs domaines, notamment économique. Pour sa part, Nasser Bourita a formé le vœu de voir le «Mémorandum de coopération pour un partenariat renforcé», signé vendredi à Tokyo entre le Maroc et le Japon, consolider encore plus la coopération bilatérale dans un large éventail de domaines, notamment politique et sécuritaire, économique, des infrastructures, des énergies renouvelables et de la sécurité alimentaire.

M. Nasser Bourita s'est entretenu, aujourd’hui à Tokyo, avec le ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, M. Ken Saitō.@MoroccoInJPN pic.twitter.com/eDz6ol6kOb — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 31, 2024

Dans ce document, les deux pays réaffirment leur engagement à œuvrer de concert pour la préservation de la paix et de l’ordre international, basé sur les principes et les objectifs de la Charte des Nations unies, ainsi que sur les principes du respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale.