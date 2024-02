Le Japon débloque une aide d’un million de dollars pour venir en aide aux victimes du séisme

Dans un communiqué, l’ambassade du Japon annonce qu’un soutien d’un montant d’un million de dollars sera mis en œuvre pour venir en aide aux enfants et aux communautés affectés par le séisme d’Al Haouz survenu en septembre dernier.

Ce partenariat vise à apporter une assistance ciblée dans des domaines essentiels tels que la protection de l’enfance, l’éducation, l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Sa mise en œuvre sera confiée à l’UNICEF au Maroc, qui aura douze mois pour le réaliser. Selon l’ambassade du Japon, ce projet contribuera à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) concernant les volets portant sur l’éducation, l’équité des genres, l’eau et l’hygiène.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet pour la réponse urgente en Moyen-Orient et en Afrique du Nord affectés par les crises humanitaires. Il aura pour objectif de contribuer au soutien humanitaire dans les pays et régions tels que la Syrie, la Turquie, la Palestine, le Maroc et la Libye, qui ont été affectés par des tremblements de terre, des inondations et des conflits.

Hier, jeudi 22 février 2024 à New York, la représentation permanente du Japon auprès de l’Organisation des Nations unies et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) ont signé l’échange de notes relatif à la mise en œuvre de ce projet.

Pour rappel, un accord de financement a été signé entre l’UNESCO et le gouvernement du Japon, le 16 février 2024, visant à soutenir le Maroc dans le renforcement de sa résilience face aux risques sismiques. Ce projet, qui va mobiliser 894.087 dollars, entend évaluer et améliorer la capacité du pays à gérer les conséquences des tremblements de terre.