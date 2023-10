Le Japon accorde des dons pour deux projets dédiés à l’éducation et à l’eau potable

Kuramitsu Hideaki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Maroc (au milieu), et les représentants des deux associations à la tête de deux projets dédiés à l’éducation et à l’eau potable.

En vue de renforcer les relations de coopération et d’amitié existantes entre le Japon et le Maroc, deux contrats de don d’une valeur de 124.320 euros au total, portant sur les domaines de l’éducation et de l’eau potable, ont été signés, ce vendredi 27 octobre 2023, entre Kuramitsu Hideaki, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Maroc et deux associations marocaines.

Premier de ces projets, d’une subvention de 70.006 euros, celui de la construction de quatre classes au collège Abdelaziz El Fechtali, situé dans la commune de Moulay Bouchta El Khammar, province de Taounate, au profit de l’association M’tioua pour l’environnement et le développement durable. L’enjeu est de taille, puisque cet établissement compte actuellement 1.173 élèves. Ce projet est mené en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Lire aussi : Séisme: un nouveau don de l’Association Japon-Maroc

Le second projet, doté de 54.314 euros, porte sur la construction d’un réseau d’alimentation en eau potable pour le douar Ouaklim, dans la commune Ouaklim, province de Tinghir, au profit de l’Association Azag de l’eau potable.

En effet, avec une population d’environ 5.000 habitants, l’accès à l’eau potable reste un défi majeur, particulièrement durant les périodes sèches. L’ambition est claire: garantir une eau disponible en continu, mettre fin aux corvées de transport de cette ressource, particulièrement pour les femmes et les enfants, et ainsi combattre l’exode rural.

Lors de cette cérémonie, l’ambassadeur Kuramitsu Hideaki n’a pas manqué de saluer les efforts constants de la société civile marocaine. Ces initiatives, portées par l’engagement local, continuent de forger le chemin du développement durable et du bien-être des communautés du Royaume.

À noter que ces deux dons sont octroyés dans le cadre du programme intitulé «Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL)», lancé en 1989, qui a permis le financement par le Japon de 372 projets initiés par les associations marocaines pour un montant d’environ 178 millions de dirhams.