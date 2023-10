Séisme: un nouveau don de l’Association Japon-Maroc

Dans un communiqué diffusé ce vendredi, l’Association Japon-Maroc indique avoir lancé, au lendemain du tremblement de terre du 8 septembre, une campagne de collecte de fonds pour contribuer à l’effort national de réhabilitation, de reconstruction et de reprise post-séisme.

«Une somme de 7,17 millions de yens, gage de la solidarité et de l’amitié de la société civile japonaise, a pu être collectée grâce à la générosité de 120 donateurs (des particuliers, des entreprises et différentes organisations). La présidente de l’association, Haruko Hirose, également ancienne ambassadrice du Japon au Maroc, a remis, ce 6 octobre, un chèque de ce montant à l’ambassadeur du Maroc au Japon, Rachad Bouhlal», indique-t-on.

Le séisme d’Al Haouz a déclenché une vague de solidarité sans précédent au Japon. Déjà, le 15 septembre dernier, le gouvernement japonais avait annoncé une aide humanitaire d’urgence s’élevant à 3 millions de dollars américains. Mais ce n’était que le début de l’élan de compassion. Diverses initiatives ont été lancées par la société civile, les entreprises et les organisations pour apporter soutien et réconfort au peuple marocain, notamment par l’Association Japon-Maroc, qui avait déjà effectué un don initial de 300.000 yens le 10 septembre.

Depuis sa création en 1991, l’Association Japon-Maroc a constamment œuvré pour l’épanouissement des relations bilatérales entre les deux nations. Face à cette crise, l’association a démontré une fois de plus sa détermination à soutenir ses amis marocains. Elle exprime sa fierté de participer à cet effort national et réitère son engagement indéfectible à se tenir aux côtés de la nation marocaine en ces temps difficiles. L’histoire retiendra cette solidarité qui illustre la force et la profondeur des liens entre Tokyo et Rabat.