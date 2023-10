Le spectacle organisé par Gad Elmaleh en faveur des victimes du séisme au Maroc récolte 435.000 euros

Très touché par le séisme qui a frappé son pays le 8 septembre, Gad Elmaleh a réuni les humoristes Redouane Bougheraba, Roman Frayssinet et Booder sur la scène du Dôme de Paris, dans la soirée du 2 octobre, pour mettre leurs talents au service d’une noble cause: apporter une aide aux populations sinistrés, par le biais d’un spectacle intitulé «Show Solidarité Maroc».

«Je suis très, très ému ce soir. La particularité des Marocains, c’est de savoir être ensemble quand c’est la fête et savoir être ensemble quand c’est plus dur: ce soir, on va faire la fête pour ceux pour qui c’est dur et, Incha Allah, ils vont faire la fête bientôt, j’espère», a déclaré Gad Elmaleh en préambule de ce spectacle, dont l’introduction musicale était assurée par DJ Abdel et le rappeur marocain ElGrande Toto.

Les quatre pros du stand-up ont se sont ensuite donné la réplique au cours d’un spectacle humoristique dont toutes les recettes seront reversées directement au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc.

Sur son compte Instagram, Gad Elmaleh, qui s’est mobilisé dès les premières heures du drame, a annoncé sur scène que la billetterie du spectacle «Show Solidarité Maroc», qui a accueilli 4.000 spectateurs, a permis de récolter la somme de 435.000 euros, soit plus de 4,7 millions de dirhams.

