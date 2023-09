Séisme: l’humoriste marocain Rachid Badouri organise à Montréal deux spectacles au profit des sinistrés

Rachid Badouri, acteur et humoriste québécois, d'origine marocaine.

Célèbre humoriste, c’est cette fois-ci avec sa casquette d’organisateur de l’évènement «Nous pour vous», que Rachid Badouri marquera l’actualité du mois d’octobre. En effet, celui-ci a annoncé que la tenue de ce spectacle, créé en 2017 et destiné à aider les gens touchés par des crises humanitaires, sera cette fois-ci dédié aux victimes du séisme qui a frappé le Maroc.

«Dans ces moments de grandes tragédies de désastres naturels, on se sent souvent très impuissant à des milliers de kilomètres de distance. Depuis le terrible séisme du 8 septembre dernier, mon cœur saigne pour le Maroc!», écrit Rachid Badouri dans un communiqué relayé aussi sur ses réseaux sociaux.

À l’occasion de cette sixième édition, Rachid Badouri sera ainsi rejoint sur la scène de l’Olympia de Montréal, le 9 octobre, par de nombreux humoristes, parmi lesquels Laurent Paquin, Christine Morency, Eddy King, Anas Assouna, Neev Bensimon, Oussama Farès et Douaa Kachache.

Puis, le 12 octobre, sur la même scène, un concert de rap et de hip-hop, organisé en collaboration avec Pollen Records, verra la présence de nombreux artistes québécois, tels que MB, Loud, La Zarra, Lost, White-B, Rowjay, Souldia, Ya Cetidon, Capt. Gaza, Mikalya et 4Say. Si Rachid Badouri présente ce deuxième évènement, son animation sera toutefois assurée par les deux humoristes d’origine marocaine, Anas Hassouna et Oussama Fares.

Lire aussi : Séisme: Gad Elmaleh organise un spectacle au profit des victimes

Pour organiser ce double évènement, Rachid Badouri a pu compter sur le soutien d’un autre Marocain, Charaf Bouregaa, directeur et associé chez Pollen Records. «Ayant vécu le tremblement de terre au Maroc le 8 septembre dernier, j’ai pu constater les dégâts et assister au grand élan de solidarité sans précédent des Marocains. Je voulais aussi venir en aide au peuple marocain, et nous sommes très heureux que les artistes d’ici aient tous accepté sans hésiter à performer pour aider le Maroc à se relever!», a indiqué de son côté ce dernier.

Les billets des deux spectacles sont vendus au prix de 45$ canadiens (343 DH), ainsi que des T-shirts au prix de 35$ canadiens (266 DH). Tous les profits des deux soirées seront reversés à la Croix-Rouge canadienne, qui épaule le Croissant-Rouge marocain, présent sur le terrain.