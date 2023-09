Sahara: le Japon salue les efforts «sérieux et crédibles» du Maroc

Les drapeaux du Maroc et du Japon.. DR

Cette position a été exprimée dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères japonais publié à l’issue d’une rencontre, tenue mardi au Caire entre le chef de la diplomatie nipponne, Hayashi Yoshimasa, et son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge des travaux du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères.

«S’agissant de la question du Sahara, le ministre japonais des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa, a salué les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour faire avancer le processus politique», a indiqué le ministère japonais dans ce communiqué.

M. Nasser Bourita s’est entretenu, aujourd’hui au Caire, avec le ministre des Affaires Etrangères du Japon, M. Hayashi Yoshimasa, et ce en marge de la 160ème session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, présidée par le Maroc. pic.twitter.com/m6aj4hC1du — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) September 5, 2023

Le chef de la diplomatie japonaise a également souligné l’importance du plan d’autonomie présenté par le Maroc tout en exprimant le soutien aux efforts de médiation déployés par le secrétaire général des Nations unies et par son Envoyé spécial pour le Sahara.

Hayashi Yoshimasa a, d’autre part, mis en valeur l’excellence des relations que le Japon et le Maroc ont depuis toujours entretenues sur la base des liens solides d’amitié entre la famille impériale japonaise et la famille royale marocaine. Il a, dans ce contexte, exprimé la détermination du Japon à renforcer davantage ces relations dans plusieurs domaines, notamment ceux des affaires et des investissements.

Pour sa part, Nasser Bourita a salué les liens d’amitié ancestrale qui ont toujours existés entre les deux pays, tout en exprimant la disposition du Royaume du Maroc à approfondir la coopération entre les deux pays dans un large éventail de domaines dont l’échange de visites de haut niveau, le commerce et l’investissement ainsi que le dialogue politique.

Par ailleurs, les deux ministres ont procédé à un échange de vues sur les questions urgentes d’ordre régional et international, dont la situation en Corée du Nord et en Ukraine, a dit le ministère japonais, relevant que les deux parties ont souligné, dans ce contexte, leur volonté à agir de concert au sujet des différentes questions qui touchent à la communauté internationale.